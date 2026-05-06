Spiragli di pace tra USA e Iran: mercati in rally e petrolio in picchiata

Gli accordi di pace tra Stati Uniti e Iran hanno scatenato un rally sui mercati finanziari globali, con un crollo delle quotazioni del petrolio e un ritorno della propensione al rischio sui mercati azionari. Le Borse asiatiche, europee e americane hanno registrato significativi aumenti, mentre i prezzi del greggio e del gas sono scesi. La Bce mantiene la possibilità di una stretta monetaria, nonostante l'ottimismo dei mercati.

Gli spiragli di pace tra Stati Uniti e Iran hanno innescato un rally sui mercati finanziari globali, facendo crollare le quotazioni del petrolio. A 67 giorni dall'attacco ordinato dal presidente americano Donald Trump, la prospettiva di un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz ha galvanizzato i listini.

Prima i mercati asiatici, poi quelli europei e infine Wall Street, dove l'indice S&P 500 ha raggiunto nuovi record. Anche Piazza Affari ha registrato un exploit, tornando ai massimi da marzo 2000 con il Ftse Mib che ha guadagnato il 2,35% a 49.696 punti. Il maggior rialzo è stato segnato da Parigi, con un aumento del 2,94%, mentre Londra e Francoforte hanno cresciuto rispettivamente del 2,15% e del 2,12%.

Il ritorno della propensione al rischio sui mercati azionari è stato favorito dal venir meno delle aspettative di inflazione, nel caso in cui si arrivasse davvero alla fine delle ostilità, ponendo fine alla corsa dei prezzi dell'energia. Questa attesa si è riflessa nei prezzi del greggio, con il Wti statunitense sceso sotto la soglia dei 100 dollari, registrando un calo del 7,2% a 94,9 dollari al barile.

Anche il Brent del Mare del Nord ha subito un ribasso, scendendo appena sopra i 101 dollari. In decisa flessione anche il gas, con il Ttf ad Amsterdam che ha perso il 5,9%, scendendo appena sopra i 44 euro al megawattora. In parallelo, sono calati i rendimenti dei titoli di Stato, a partire dai Treasuries americani. I mercati scommettono che, con il venir meno dello spettro dell'inflazione, la Fed potrebbe tagliare i tassi quest'anno.

Il dollaro è ridisceso a livelli pre-guerra, con un euro scambiato a 1,17. La caduta dei rendimenti ha riguardato anche i bond europei, con lo spread tra Btp e Bund scivolato a 74,6 punti base. Il tasso del Btp è sceso di oltre 11 punti al 3,74%, mentre il rendimento del titolo di Stato tedesco è tornato sotto il 3% (al 2,99%). Sebbene i mercati guardino avanti, la Bce non ha ancora accantonato la possibilità di una stretta monetaria.

Piero Cipollone, componente del board della Banca centrale europea, ha dichiarato che la situazione attuale sembra discostarsi dalle proiezioni di base di marzo, con l'accrescersi della probabilità che si renda necessario un aggiustamento dei tassi di interesse. Nell'euforia generalizzata, l'oro ha oscillato, perdendo lo 0,6% a 4.689 dollari l'oncia. In Borsa, lo scivolone del greggio ha trascinato con sé i petroliferi, con Eni che ha chiuso in calo del 4,5% a Piazza Affari. Altri titoli e settori hanno invece beneficiato dei buoni risultati trimestrali





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