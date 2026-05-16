Sport | Calcio | Serie A: pubblicità e news sul contratto del giocatore all'estero prima dello stop sul Mondiale

Il giocatore, dopo aver festeggiato un successo con l'arresto cardiaco, ha poi dovuto fare ricorso a un defibrillatore per procedere con il ricovero all'ospedale di Careggi, dove verrà ricoverato in terapia intensiva. Successivamente, il giocatore ha poi risolto il suo contratto con la Roma il 7 gennaio del 2026.

Perché il primo dicembre del 2024 è vittima di un arresto cardiaco al minuto quattordici, dovendo fare ricorso a un defibrillatore e al conseguente ricovero all'ospedale di Careggi per il ricovero in terapia intensiva.

Da lì in poi un periodo di recupero per poi risolvere il contratto il 7 gennaio del 2026 con la Roma, club proprietario del cartellino. La speranza sarebbe quella di ritornare, anche se è difficile visto cosa dicono le leggi italiane in materia.

'Non lo chiamerei dispiacere. Per me la Serie A è un campionato importante, in futuro non so come andranno le cose, non nego che la possibilità di ritornare mi piacerebbe, ma sono contento dell'esperienza all'estero anche perché giocare in Inghilterra era uno dei miei obiettivi. Volevo confrontarmi con una realtà diversa. Vediamo cosa riserverà il futuro'





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