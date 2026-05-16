Sport Femminile e Maternità: Tra Resilienza Individuale e Carenze Strutturali

Un'analisi approfondita sulle sfide che le atlete devono affrontare per tornare all'agonismo dopo la maternità, evidenziando la necessità di tutele contrattuali e supporti medici specifici.

Il ritorno all'attività agonistica di alto livello dopo la maternità rappresenta una delle sfide più ardue e sottovalutate per le atlete contemporanee. Spesso, l'opinione pubblica rimane affascinata da immagini di madri-atlete che, dopo un periodo di assenza, tornano a vincere medaglie, interpretando questi successi come prove di una resilienza quasi sovrumana.

Un esempio emblematico è stato il caso di Lollobrigida, le cui imprese nel pattinaggio a rotelle hanno mostrato al mondo la possibilità di conciliare la genitorialità con l'eccellenza sportiva. Tuttavia, come giustamente osservato da Luisa Rizzitelli, presidente di Assist, l'Associazione nazionale atlete, c'è un rischio concreto nel narrare queste storie esclusivamente attraverso la lente del sacrificio personale.

Definire le atlete-madri come esseri capaci di imprese incredibili può diventare un trucco lessicale per coprire decenni di disattenzione istituzionale e mancanza di infrastrutture dedicate. La determinazione individuale, per quanto fondamentale, non può sostituire l'assenza di tutele sistemiche e di un supporto organizzato. La chiave per un rientro sicuro e performante risiede in un approccio multidisciplinare che integri la medicina dello sport con le specifiche esigenze biologiche e psicologiche della donna.

Un supporto adeguato non può limitarsi a un semplice programma di riatletizzazione, ma deve prevedere l'assistenza di un team di esperti: ginecologi, endocrinologi per la gestione degli squilibri ormonali post-parto, fisioterapisti specializzati nel recupero del pavimento pelvico e preparatori atletici capaci di modulare i carichi di lavoro in base alle nuove necessità fisiche della madre. L'efficacia di tale approccio è supportata dai dati concreti: una ricerca condotta dal Coni in partnership con il gruppo Artsana ha analizzato la carriera di 55 atlete olimpiche italiane.

I risultati sono sbalorditivi, poiché il 40 per cento di loro è tornata a salire sul podio e il 30 per cento ha conquistato l'oro. Questi numeri confermano che la maternità non rappresenta un limite biologico insormontabile, ma che il successo dipende quasi interamente dalla qualità del supporto tecnico, medico ed economico ricevuto durante il percorso di recupero. Oltre all'aspetto medico, emerge con forza la questione della stabilità contrattuale, che in Italia rimane uno dei punti più critici e fragili.

La maggior parte delle atlete è inquadrata in un regime dilettantistico, il che si traduce in una gestione lavorativa precaria, basata su partite IVA o contratti di collaborazione che non offrono alcuna protezione reale in caso di gravidanza. Questa fragilità giuridica espone le donne al rischio di perdere non solo il proprio reddito, ma l'intera carriera sportiva.

Al contrario, le atlete che fanno parte di gruppi sportivi militari godono di una stabilità economica e contrattuale che permette loro di affrontare la maternità senza l'angoscia del licenziamento o della perdita dello stipendio. Esempi come quelli di Arianna Errigo, Elisa Di Francisca o Valentina Vezzali dimostrano come la sicurezza economica sia un prerequisito essenziale per il mantenimento di prestazioni d'élite.

La denuncia di Asia Cogliandro, una pallavolista licenziata proprio perché incinta, mette a nudo l'insufficienza delle attuali misure di sostegno, come i contributi limitati previsti per le non professioniste. È evidente che senza una riforma strutturale dei contratti sportivi, il diritto alla maternità rimarrà un privilegio per poche fortunate o un atto di eroismo individuale, anziché un diritto garantito a ogni sportiva





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