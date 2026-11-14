Sport Illumina Torino: inaugurato primo polo multisport con campo tennis GreenSet

A Torino è stato inaugurato il primo polo Sport Illumina in Piemonte. Uno spazio gratuito su Corso Cadore con campo da tennis in superficie GreenSet, finanziato dal governo Abodi e aperto alla comunità.

La città di Torino ha dato ufficialmente il via alla nuova fase del progetto Sport Illumina con l'inaugurazione del primo spazio aperto alla cittadinanza nella regione Piemonte. Questa installazione, situata in Via Cadore, segna un momento cruciale nel panorama sportivo locale, poiché rappresenta il primo polo nazionale a integrare un'area dedicata specificamente al tennis con altre discipline, creando un ponte concreto tra l'elite internazionale e gli appassionati di base.

Il Progetto Sport Illumina a Torino

La struttura è il risultato di una collaborazione strategica tra il Ministero per lo Sport e i Giovani e l'azienda Sport e Salute , che ha fornito il finanziamento governativo necessario per rendere realtà questa infrastruttura urbana. L'obiettivo dichiarato è trasformare aree pubbliche in punti di aggregazione vivaci, dove la passione per gli sport di alto livello può tradursi in attività fisica quotidiana per ragazzi, famiglie e associazioni del territorio.

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Il sito in Via Cadore offre gratuitamente accesso a campi per basket, calisthenics e parkour, oltre alla specifica zona tennis. Questa diversificazione mira a garantire un'accessibilità totale, permettendo a ogni cittadino di trovare l'attività fisica più adatta alle proprie esigenze, rafforzando così il senso di comunità e promuovendo stili di vita sani in un contesto urbano storicamente legato alla cultura del lavoro e dello sport.

Tecnologia GreenSet e Collegamento ATP

Un elemento tecnico distintivo di questo nuovo spazio è la superficie del campo da tennis, realizzata con resina GreenSet , lo stesso materiale professionale utilizzato nelle aule dei più prestigiosi tornei mondiali, comprese le Nitto ATP Finals ospitate dall'Inalpi Arena di Torino. Questa scelta tecnica non è solo una questione di qualità, ma simboleggia una continuità tra il grande tennis e quello amatoriale, avvicinando il pubblico base ai standard delle competizioni di vertice.

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La connessione con il mondo professionale è ulteriormente rafforzata dalla presenza di campioni del doppio come Simone Bolelli e Andrea Vavassori , le cui figure fungono da stimolo diretto per la giovane generazione. L'intenzione è chiara: mostrare come i sogni di grandezza possano nascere dall'esperienza diretta con la racchetta in mano, rendendo tangibile l'aspirazione a raggiungere i massimi livelli della disciplina sportiva in una città che è già cuore pulsante del tennis globale.

Partnership e Investimenti Economici

La realizzazione di questa infrastruttura è stata resa possibile grazie a un attivo coinvolgimento del settore privato, con partner chiave come Peroni Nastro Azzurro , che ha svolto il ruolo di attivatore dello spazio, e adidas , BANCOMAT , Enel e Urban Vision . Questi attori hanno scelto di investire nel futuro del Paese, dimostrando come un vero gioco di squadra possa generare valore sociale e trasformare spazi urbani trascurati in poli di opportunità e crescita per l'intera comunità locale.

Il progetto conta inoltre sulla collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), che ha contribuito a validare gli aspetti tecnici e formativi della struttura. Questa sinergia istituzionale privata assicura che lo spazio non sia solo un insieme di attrezzi, ma un luogo dove le competenze professionali possono essere trasmesse ai cittadini, creando un ecosistema sportivo integrato e sostenibile nel tempo.

Impatto Culturale e Proiezione Futura

L'inaugurazione ha visto un significativo impegno culturale con la presenza del progetto artistico di Davide Monaldi e MARAT , ideato per creare un collegamento visivo ed emotivo tra lo sport di base e quello professionistico. Le opere realizzate per questa occasione non resteranno confinate a Torino, ma saranno trasferite nel foyer delle Nitto ATP Finals 2026 , davanti al campo di allenamento dei campioni, perpetuando il dialogo tra le due dimensioni dello sport.

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Il Ministro Abodi ha sottolineato il valore simbolico di questa prima struttura nel Piemonte, definendola un'opportunità per il quartiere Vanchiglietta, area storicamente caratterizzata da origini agricole e industriali. Con questa inaugurazione, il territorio si arricchisce di nuove opportunità e un futuro migliore, mentre la città intera guarda con attenzione a come questo modello possa replicarsi, ispirando altri quartieri a valorizzare il proprio spazio pubblico attraverso lo sport e la partecipazione attiva dei cittadini.