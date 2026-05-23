Sport in Italia e all'estero - Notizie del giorno

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Il centrale tedesco, Illyas Bisseck, ha sottolineato il valore della prova in una gara difficile. La difesa nerazzurra ha elogiato il ritorno in Coppa Italia contro il Como mentre i tifosi del Torino hanno risposto alla Juventus e alla Questura, confermando la propria appartenenza ai settori speciali.

La Lazio ha vissuto la prova senza tifosi e l'Inter ha avuto successo nella sfida contro il Torino. Il Barcellona ha vinto la Women's Champions League e la Juventus giocherà la finale di Coppa Italia domani





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