Sposare una donna dell'Est: la nuova frontiera dell'amore in Italia

Luca, Simone e Angelo rappresentano tre diverse generazioni di uomini catanesi che, come molti altri in Italia, guardano all'Est per trovare l'amore. Ma quanto costa realmente questo viaggio?

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Luca, 32 anni di Catania, guarda al futuro con speranza e pragmatismo, ma la crisi economica lo rende cautamente interessato all'idea di sposare una donna dell'Est.

Simone, 45 anni, è altrettanto interessato, ma ha le sue condizioni: la donna deve venire in Sicilia, perché lui non sopporta il freddo, e poi c'è la questione della guerra. L'anziano 'zio' Angelo, con due matrimoni alle spalle, preferisce concentrarsi sul suo lavoro alla pescheria.

Tuttavia, dietro le battute da bar, c'è un fenomeno in crescita: centinaia di uomini in Italia si rivolgono ad agenzie specializzate per trovare l'anima gemella in Europa orientale, soprattutto in Ucraina e Bielorussia. Questo viaggio, un tempo fatto in treno o in aereo, ora inizia davanti a una webcam. Ma quanto costa realmente trovare moglie 'da catalogo'





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