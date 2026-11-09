Spot Amaro Montenegro: Totti e Spalletti a Montaione per 'Sapore Vero'

Nuovo spot Amaro Montenegro con Totti e Spalletti in Toscana dal 8 novembre. Una missione ironica per il brand 'Sapore Vero' con regia di Luciano Spalletti.

Il nuovo spot pubblicitario di Amaro Montenegro vede protagonisti Francesco Totti e Luciano Spalletti in una nuova avventura divertente e avventurosa. La campagna, incentrata sul payoff ' Sapore Vero', è andata in onda a partire dall'8 novembre, proseguendo la saga iniziata con il precedente episodio western.

La Missione di Totti a Montaione

La storia si svolge nella tenuta di Luciano Spalletti a Montaione, in Toscana, e ruota attorno a un invito a cena che nasconde una sorpresa. Francesco Totti deve seguire indicazioni via videochiamata per raggiungere il mister in una destinazione segreta, superando diverse prove lungo il percorso. L'arrivo finale avviene in un bar costruito su un albero, dove i due amici condividono un brindisi con l'amaro, rafforzando il legame tra loro.

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Ruolo di Luciano Spalletti nella Regia

Luciano Spalletti non è solo un partecipante, ma assume il ruolo di regista delle regole del gioco in questa nuova produzione. L'allenatore invita Totti a casa sua come pretesto per riparlare di calcio e di vita vera, trasformando il set in un'occasione di ritrovo anche a tavola con numerosi amici. La presenza di Spalletti come direttore creativo aggiunge un livello di ironia e controllo sulla dinamica tra i due protagonisti.

Dichiarazioni dei Protagonisti dello Spot

Francesco Totti ha commentato la collaborazione definendola un momento di divertimento e complicità, notando come al mister piaccia ancora vederlo faticare durante le riprese. Luciano Spalletti, dal canto suo, ha sottolineato la bellezza di ritrovare Totti non solo sul set ma anche in un contesto più intimo e conviviale, valorizzando la storia del brand e la capacità di Amaro Montenegro di unire persone con caratteri opposti.

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Pianizzazione Media e Presenza Digitale

La campagna pubblicitaria è attiva online e in televisione dall'8 novembre, disponibile in formati da 60, 30 e 15 secondi. La pianificazione coinvolge Publitalia per Rai, Cairo, Discovery e Sky, oltre al circuito cinematografico Rai. La presenza digitale include piattaforme come Dazn, Netflix, Amazon Prime Video e Spotify, con un'estensione alla radio e al presidio di eventi calcistici come Serie A e Nations League.

Il Suono e lo Stile 'Action Movie'

Lo spot mantiene la riconoscibilità del marchio attraverso lo storico jingle di Amaro Montenegro, questa volta riorchestrato in chiave film d'azione. La colonna sonora e lo stile visivo riflettono l'energia dinamica della missione, integrando elementi di suspense e ironia per coinvolgere il pubblico. L'obiettivo è rafforzare l'identità del prodotto come un elemento che unisce e celebra i momenti di convivialità.