Ricerca Università di Sydney: spray nasale mRNA migliora memoria e protegge da Alzheimer senza abbassare placche amiloidi. Studio preclinico su modelli murini.

Una squadra di ricercatori dell'Università di Sydney ha sviluppato con successo uno spray nasale a base di mRNA in grado di migliorare la memoria e proteggere contro i sintomi della malattia di Alzheimer. Questo trattamento innovativo sfrutta la piattaforma tecnologica dei vaccini mRNA contro il Covid-19 per aggirare la barriera ematoencefalica, superando uno dei maggiori ostacoli nella cura delle malattie neurodegenerative. La ricerca, pubblicata su una prestigiosa rivista scientifica, rappresenta un passo avanti significativo nel trasferimento di tecnologie validate clinicamente verso nuove applicazioni terapeutiche per il sistema nervoso centrale.

Il progetto scientifico si basa sull'incapsulamento dell'mRNA in nanoparticelle lipidiche, una tecnologia già nota per la sua efficacia nella produzione di vaccini. In questo caso specifico, l'approccio non istruisce le cellule a produrre antigeni per stimolare una risposta immunitaria, ma veicola invece le istruzioni genetiche necessarie per sintetizzare il fattore neurotrofico cerebrale, noto anche come Bdnf. Questa molecola è essenziale per la sopravvivenza dei neuroni, la plasticità sinaptica e la formazione dei ricordi. I suoi livelli diminuiscono naturalmente con l'invecchiamento e sono marcatamente carenti nei pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer.

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Superamento della barriera ematoencefalica

La scelta di somministrare la terapia mediante spray nasale ha permesso di risolvere un problema critico nella cura delle patologie neurologiche: la barriera ematoencefalica. Questa struttura protettiva impedisce efficacemente alle molecole dannose e alla quasi totalità dei farmaci circolanti nel sangue di raggiungere il tessuto cerebrale. La somministrazione intranasale sfrutta le connessioni anatomiche dirette tra la cavità nasale e il cervello, consentendo di veicolare il principio attivo al sistema nervoso centrale senza ricorrere a interventi chirurgici invasivi o a iniezioni nel midollo spinale.

Test sui modelli murini e risultati cognitivi

Lo studio ha condotto test dettagliati su modelli animali, valutando il comportamento e le funzioni cognitive dei soggetti trattati. Nei test mirati a misurare la memoria di lavoro, l'orientamento spaziale e il riconoscimento degli oggetti, i topi anziani trattati con le gocce nasali hanno recuperato prestazioni cognitive sovrapponibili a quelle degli esemplari giovani. L'analisi dei tessuti ha inoltre evidenziato un aumento della neurogenesi, ovvero la formazione di nuovi neuroni, all'interno dell'ippocampo, l'area cerebrale cruciale per l'apprendimento.

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Il gruppo di ricerca ha poi testato la terapia sul modello murino 5XFAD, animali geneticamente modificati per sviluppare una forma rapida della malattia di Alzheimer. Questi animali presentano alterazioni cerebrali visibili già a due mesi di vita e un declino cognitivo evidente intorno ai quattro mesi. Somministrando il trattamento due volte a settimana a partire dai due mesi d'età, gli animali non mostravano alcun peggioramento cognitivo superato il quarto mese di vita, confermando l'efficacia del protocollo terapeutico proposto dai ricercatori.

Meccanismo d'azione indipendente dalle placche

Un aspetto interessante emerso dallo studio riguarda il meccanismo d'azione della terapia, che ha determinato un miglioramento senza alcuna riduzione delle placche amiloidi. Queste aggregazioni proteiche sono caratteristiche dell'Alzheimer e contro cui sono indirizzate molte delle terapie in fase di sviluppo. Greg Neely, professore di genomica funzionale all'Università di Sydney, ha spiegato che la terapia potrebbe affiancare gli attuali farmaci anti-amiloide piuttosto che sostituirli. Il professore ha sottolineato che poco meno di un terzo dei pazienti con Alzheimer presenta placche estese ma non sviluppa demenza, mostrando livelli naturalmente più elevati di Bdnf.

Maria Bergamasco, ricercatrice presso la School of Life and Environmental Sciences dell'Università di Sydney e prima autrice dello studio, ha dichiarato che il successo dei vaccini a mRNA ha dimostrato la sicurezza di questi sistemi per fornire istruzioni genetiche alle cellule. L'obiettivo era verificare se fosse possibile adattare quella tecnologia per rilasciare proteine benefiche nel cervello in modo del tutto non invasivo. Neely ha aggiunto che l'approccio non agisce ripulendo le placche, ma sostenendo direttamente la salute, la sopravvivenza e la connettività dei neuroni.

Fasi successive e sicurezza clinica

Nonostante l'assenza di effetti collaterali rilevanti negli animali trattati, gli autori dello studio invitano alla cautela, ricordando che la ricerca si trova ancora nella fase preclinica. L'anatomia delle cavità nasali umane è molto diversa da quella dei roditori, un fattore che richiederà di valutare attentamente la reale efficacia della molecola nell'uomo. Il prossimo passo scientifico consisterà nel completare gli studi di sicurezza a lungo termine richiesti dalle autorità regolatorie prima di eventuali sviluppi clinici futuri.