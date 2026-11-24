Governo conferma cancellazione spalmacrediti Superbonus in Legge di Bilancio. I 20,5 miliardi saranno gestiti diversamente. Nuove regole per il bonus 300 euro sanitari Over 75.

Il governo italiano ha definito il destino delle principali polemiche fiscali della Legge di Bilancio, annunciando la rimozione definitiva della misura spalmacrediti per il Superbonus. Questa decisione, che rappresenta un notevole passo indietro rispetto alle previsioni iniziali del disegno di legge originario, mira a tutelare la liquidità del sistema bancario e delle imprese coinvolte nei lavori edilizi. La notizia è stata accolta con favore dal mondo economico, che temeva un impatto negativo sulla stabilità finanziaria a causa dell'allungamento dei tempi di recupero dei crediti fiscali.

Eliminazione Definitiva dello Spalmacrediti Superbonus

La misura che prevedeva l'estensione della compensabilità dei crediti fiscali del Superbonus su un periodo di dieci anni è stata esclusa dalla manovra. Tale meccanismo, se applicato, avrebbe interessato circa 20,5 miliardi di euro di crediti derivanti dalle spese sostenute nel 2023, che secondo la legislazione vigente sarebbero interamente compensabili nel 2027. L'introduzione di questa diluizione avrebbe creato notevoli difficoltà per le banche, che detengono tra il 70 e l'80 per cento di questi crediti, nonché per le imprese che faticavano a gestire la liquidità bloccata.

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Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha chiarito le motivazioni alla base del cambio di rotta, sottolineando che la copertura finanziaria non era un problema strutturale. Poiché i crediti del Superbonus sono stati già incorporati nel deficit pubblico nell'anno in cui si sono generati, nel 2023, la loro estensione non avrebbe richiesto nuove risorse immediate. Tuttavia, dilazionare la compensazione su dieci anni avrebbe inviato un segnale negativo sul piano del debito pubblico. Di conseguenza, il governo ha optato per una soluzione che permette di far entrare i 20,5 miliardi nella gestione del debito del 2027 senza creare ulteriori distorsioni di mercato.

Riforma del Bonus Sanitario per Gli Over 75

Parallelamente alla scelta sul Superbonus, il governo sta lavorando a una significativa modifica del bonus da 300 euro destinato agli over 75 con reddito inferiore a 28.000 euro per le spese sanitarie. La nuova modalità di erogazione prevede che la cifra non venga più distribuita tramite una card dedicata, ma venga invece accreditata direttamente nel primo cedolino pensionistico dell'anno. Questo cambio di procedura è stato approvato per semplificare l'accesso alle risorse e garantire che i fondi vengano utilizzati esclusivamente per cure non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

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Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico, ha spiegato che l'obiettivo primario di questa riforma è permettere ai cittadini di accedere rapidamente a esami medici e farmaci, evitando le lunghe liste di attesa. La scelta di integrare la somma nel cedolino pensione offre un vantaggio fiscale duplice: i pensionati ricevono la liquidità immediatamente e possono successivamente portare queste spese in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Questa misura riguarda un fondo complessivo di 1,6 miliardi di euro, una cifra che ha suscitato critiche da parte delle opposizioni.

Dibattito Sulle Risorse Sanitarie e Finanziamenti

Le opposizioni hanno contestato l'allocazione di 1,6 miliardi di euro verso il bonus specifico, suggerendo che tali risorse avrebbero potuto essere impiegate per aumentare la dotazione generale del Servizio Sanitario Nazionale. La manovra attuale prevede infatti un incremento di 2,4 miliardi per il prossimo anno, che si aggiungono al miliardo già stanziato nell'anno precedente. Tuttavia, queste somme rimangono inferiori alle richieste delle Regioni, che hanno parlato di oltre 7 miliardi, e alle stime del Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha identificato un fabbisogno di 5,5 miliardi per colmare le lacune strutturali.

Fonti del governo hanno precisato che le risorse attuali per il bonus degli over 75 restano invariate, poiché gli sforzi per aumentare il fondo sanitario nazionale dovrebbero attingere dalle economie del Pnrr. Al momento, però, la Ragioneria dello Stato non ha ancora quantificato tali economie, rendendo di fatto inutilizzabili queste potenziali risorse aggiuntive. La situazione riflette le tensioni tra le esigenze locali delle Regioni e la disciplina di bilancio imposta a livello europeo, che pur promuovendo la manovra, segnala l'esaurimento dei margini di manovra sui salari bassi e sulla povertà.

Cronoprogramma e Fase Parlamentare

Il percorso legislativo della manovra è ora entrato in una fase cruciale con i calendari stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo della Camera. La Commissione bilancio ha il termine il 16 dicembre per concludere il lavoro sugli emendamenti, mentre l'esame in Aula è previsto per il 18 dicembre. I parlamentari indicano che le votazioni specifiche sugli emendamenti inizieranno presumibilmente dopo l'8 dicembre, durante la fase di interlocuzione e messa a punto delle modifiche più spinose.

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Il lavoro in commissione è stato già caratterizzato da una significativa selezione delle proposte. La Commissione ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 emendamenti su un totale di 6.600 presentati, coprendo più del 25% delle istanze. Alcuni di questi potrebbero essere ripresi successivamente attraverso i ricorsi formali. Il 26 novembre i gruppi parlamentari dovranno identificare i cosiddetti 'segnalati', circa 700 proposte di modifica ritenute particolarmente importanti, su cui concentrare l'esame dettagliato e le successive votazioni finali.