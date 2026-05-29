Spring Attitude Festival: quindici anni di musica all'avanguardia alla Nuvola di Roma

Il festival Spring Attitude compie quindici anni e festeggia con due serate di concerti e DJ set alla Nuvola dell'EUR, simbolo di Roma moderna. Per il secondo anno di fila nel quartiere EUR, l'evento unisce antichità e innovazione, offrendo un programma che spazia dall'elettronica al pop, dal funk all'italo-disco, con artisti internazionali e nuove promesse. Tra i protagonisti Nathy Peluso, People Of The Moon, Yīn Yīn e molti altri.

Spring Attitude festeggia il suo quindicesimo anno di attività con due serate il 29 e 30 maggio 2026 . Il festival si terrà per il secondo anno consecutivo nel quartiere EUR di Roma , all'interno della struttura La Nuvola , che quest'anno compie novanta anni.

L'obiettivo dell'evento, realizzato in coproduzione con EUR Spa, è quello di unire sotto lo stesso tetto nuove promesse e artisti affermati a livello internazionale, raccontando il presente attraverso la musica e mantenendo viva la curiosità. La scelta de La Nuvola, luogo simbolico che unisce l'anima storica della Capitale con l'immagine di una città moderna, è stata sottolineata da tutti gli intervenuti alla presentazione, tra cui il presidente di EUR Spa Enrico Gasbarra, la presidente del IX Municipio Teresa Maria Di Salvo, l'assessora alla Cultura della Regione Lazio Simona Baldassarre e l'assessore alla Cultura del Comune di Roma Massimiliano Smeriglio.

Il festival vedrà la partecipazione di un folto gruppo di artisti italiani e internazionali. Venerdì 29 maggio si esibiranno gli statunitensi People Of The Moon, in tour con il nuovo album omonimo, insieme al musicista funk e teatrale okgiorgio, al duo di producer Parisi, alla band olandese Yīn Yīn, a Lamante, a Birthh e ad altri.

Inoltre è previsto un evento speciale curato da Rough Radio con Marco Passarani, Bluemarina e ManuSol. Sabato 30 maggio il programma si costruirà attorno a un dialogo tra DJ set e live elettronici, con la presenza dell'artista argentina Nathy Peluso, nella sua unica data italiana, e di altre figure centrali del DJing contemporaneo. Completeranno il quadro Dov'è Liana, band francese influenzata da disco-pop e nightlife europea, e Mind Enterprises, progetto che reinterpreta italo-disco e synth-pop in chiave moderna





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