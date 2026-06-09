Spurs interrompono la serie dei Knicks, riaprendo la serie delle NBA Finals

I San Antonio Spurs hanno interrotto la serie di 13 vittorie consecutive dei New York Knicks in questi playoff, vincendo la gara 3 per 111-115. La serie delle NBA Finals è ora riaperta e New York è avanti 2-1.

I San Antonio Spurs hanno interrotto la serie di 13 vittorie consecutive dei New York Knicks in questi playoff, vincendo la gara 3 per 111-115.

La serie delle NBA Finals è ora riaperta e New York è avanti 2-1. La gara 4 è in programma nella notte italiana di giovedì, ma è già certo che la serie tornerà a San Antonio almeno per la gara 5. Il francese Victor Wembanyama ha guidato i suoi con 32 punti, mentre Jalen Brunson ha segnato 32 punti per i Knicks.

La partita è stata decisa dal secondo tempo, con i texani che hanno segnato 47 punti, mentre i Knicks hanno segnato 58 punti. Wembanyama ha anche realizzato 9 punti nel primo quarto e ha marcato chiunque in difesa, con 32 punti, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 recuperi e 3 stoppate. Stephon Castle ha chiuso con 23 punti, compresi i 5 decisivi negli ultimi due minuti di gioco.

La partita è stata caratterizzata da una sicurezza estremamente alta, con il Presidente degli Stati Uniti in carica Donald Trump che è stato presente alla partita e ha fatto la sua comparsa sui maxi schermi del Garden durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Le misure di sicurezza sono state nettamente innalzate rispetto alla normalità, con un perimetro attorno all'arena e vari checkpoint di sicurezza da superare. I giocatori sono stati anche chiesti di limitare qualsiasi cosa volessero portare all'interno dell'arena.

La partita è stata giocata con un clima di tensione e di attenzione alla sicurezza, ma i giocatori sono stati in grado di concentrarsi e di giocare una partita di alta qualità





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