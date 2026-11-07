Squalifica dirigente Missaglia Maresso per insulti razziali e minacce

Il Giudice Sportivo Regionale sospende un dirigente del Missaglia Maresso per quattro mesi a causa di comportamenti violenti e razziali durante la partita contro la Martesana Calcio.

Un dirigente del Missaglia Maresso ha ricevuto una squalifica di quattro mesi, valida fino al 4 marzo 2027, per aver rivolto insulti razziali e minacce durante una partita di Prima Categoria. La decisione del Giudice Sportivo Regionale segue le gravi intemperanze del tesserato, che svolgeva il ruolo di guardalinee.

Le sanzioni per i reati commessi

Il Giudice Sportivo Regionale ha irrogato questa pesante sanzione al dirigente della società lecchese militante nel girone D di Prima Categoria. Il provvedimento è stato motivato dai ripetuti insulti, anche di natura razziale, e dalle minacce rivolte a un giocatore avversario. L'atteggiamento aggressivo è stato esteso anche a un sostenitore presente nello spogliatoio.

Also read Protezione Vgr per la giudice Landoni: misure di sicurezza a Milano

La reazione dell'arbitro alla violenza

Il direttore di gara ha reagito immediatamente ai comportamenti sopra le righe, allontanando dapprima il dirigente dall'area di gioco. Dopo aver constatato l'impossibilità di ristabilire le condizioni di sicurezza e serenità necessarie, l'arbitro ha decretato la sospensione definitiva della partita contro la Martesana Calcio. La tensione generata dalle intemperanze ha reso impossibile continuare l'incontro.

Advertisement

Il preannuncio di ricorso della Martesana

La società milanese della Martesana Calcio ha formalmente presentato un preannuncio di ricorso agli organi di giustizia sportiva. Il Giudice Sportivo ha preso atto della riserva d'impugnazione, congelando ogni decisione sull'omologazione del risultato o su eventuali provvedimenti aggiuntivi. L'attesa riguarda le motivazioni dettagliate del reclamo da parte del club milanese.

La posizione istituzionale del Missaglia Maresso

La dirigenza del Missaglia Maresso ha scelto la linea della prudenza istituzionale, riservandosi di analizzare approfonditamente la documentazione ufficiale del giudice. L'intenzione è quella di rilasciare una nota nei prossimi giorni per chiarire la propria posizione in merito ai fatti. La società valuterà anche eventuali azioni o provvedimenti interni nei confronti del proprio tesserato coinvolto nel caso.