Squalifica dodici giornate a Jesús Owono per incidente mortale: il club spagnolo accetta la decisione

La Federcalcio spagnola inflige la pena massima a Jesús Owono per il fallo fatale su Jesús de Miguel. L'Andorra non presenterà appello mentre prosegue l'indagine giudiziaria a Tenerife.

Jesús Owono, portiere del Club Andorra, ha ricevuto una squalifica di dodici giornate dalla Federcalcio spagnola per l'intervento violento che ha causato la morte di Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife. La sanzione massima è stata applicata il giorno dopo il tragico evento sportivo che ha scosso l'opinione pubblica nazionale.

La decisione del comitato disciplinare spagnolo

Il Comitato disciplinare ha determinato la pena basandosi sull'articolo 102 del Codice disciplinare, che prevede stop da quattro a dodici giornate per interventi violenti con conseguenze gravi. L'ente ha sottolineato la particolare durezza del gesto di Owono, evidenziando la gamba alta e la violenza dell'impatto con il palloniere avversario.

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L'arbitro in campo aveva definito l'utilizzo di forza eccessivo nonostante il pallone fosse ancora contendibile. Questa valutazione tecnica è stata fondamentale per stabilire la gravità della violazione delle regole di gioco che hanno portato alla squalifica definitiva.

Posizione del Club Andorra e sostegno al calciatore

Il Club Andorra ha comunicato ufficialmente che non presenterà appello contro la decisione, accettando integralmente la sanzione inflitta al suo portiere. Questa scelta riflette la volontà di chiudere la questione sportiva rispettando le motivazioni fornite dall'ente federale per tutelare l'integrità degli atleti.

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Jesús Owono sta affrontando un momento particolarmente difficile dopo aver chiuso i suoi profili social a causa degli insulti e delle minacce ricevute online. Il club sta garantendo al giocatore tutto il sostegno necessario e misure di protezione per gestire la pressione mediatica e le conseguenze personali del caso.

Differenze tra fallo sportivo e aggressione

La decisione di non classificare l'evento come aggressione ha influito sulla decisione dell'entità della squalica sportiva. Tale circostanza avrebbe comportato uno stop ben più severo per l'atleta coinvolto nell'incidente. Il comitato ha quindi applicato la pena massima prevista per i falli non intenzionali ma pericolosi.

La distinzione tra fallo e aggressione rimane cruciale per determinare l'entità delle sanzioni in ambito sportivo. In questo caso specifico, la natura accidentale ma violenta dell'intervento ha portato all'applicazione del limite superiore della squalifica prevista dal regolamento.

Indagine giudiziaria a Santa Cruz de Tenerife

Sul fronte della giustizia ordinaria, è aperta l'inchiesta avviata d'ufficio dalla magistratura di Santa Cruz de Tenerife dopo il decesso di Jesús de Miguel. Il procedimento è attualmente nella fase preliminare di acquisizione degli atti per valutare la responsabilità penale dell'atleta spagnolo.

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Gli inquirenti stanno esaminando i filmati dello scontro, i referti arbitrali e gli esiti dell'autopsia per stabilire se l'intervento rientri nel rischio consentito dell'attività agonistica. Questa ipotesi porterebbe all'archiviazione del caso, mentre potrebbero esserci estremi per procedere con l'accusa di omicidio colposo se la condotta sarà giudicata al di fuori delle regole sportive.