Squalifica Shock per Andrada: 13 Giornate per il Pugno al Capitano dell'Huesca

Il portiere del Saragozza, Esteban Andrada, è stato squalificato per 13 giornate dalla Rfef per aver colpito con un pugno il capitano dell'Huesca, Jorge Pulido, durante il derby della Liga 2. La Commissione Disciplinare ha applicato la pena massima prevista, senza considerare l'aggravante della lesione.

La Commissione Disciplinare della Real Federación Española de Fútbol (Rfef) ha inflitto una severa sanzione a Esteban Andrada , portiere del Saragozza , a seguito del violento episodio avvenuto durante il derby contro l' Huesca , valido per la Liga 2 , la seconda divisione del campionato spagnolo.

Andrada è stato squalificato per un totale di 13 giornate: 12 per il gesto violento e una aggiuntiva per l'espulsione già ricevuta durante l'incontro. L'incidente si è verificato al 98° minuto di gioco, in un momento di alta tensione per entrambe le squadre, impegnate in una lotta accanita per la salvezza e per un posto nei playoff promozione. Il Saragozza e l'Huesca si trovavano in una posizione delicata della classifica, rendendo il derby particolarmente sentito e combattuto.

Andrada aveva già ricevuto un cartellino giallo per aver spintonato Jorge Pulido, il capitano dell'Huesca, mentre l'arbitro si recava al monitor Var per rivedere un'azione controversa. Immediatamente dopo l'espulsione, anziché dirigersi verso gli spogliatoi, Andrada ha reagito in modo impulsivo, correndo verso Pulido e colpendolo con un pugno allo zigomo sinistro. Questo atto di violenza ha scatenato una rissa in campo, coinvolgendo anche altri giocatori di entrambe le squadre, e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.

La partita si era conclusa con la vittoria dell'Huesca per 1-0, un risultato che ha ulteriormente esacerbato la frustrazione di Andrada e dei suoi compagni di squadra. La Commissione Disciplinare, nel valutare la gravità del gesto, ha applicato la pena massima prevista dal regolamento, ovvero 12 giornate di squalifica, senza però considerare l'aggravante della lesione subita da Pulido. Se l'aggravante fosse stata presa in considerazione, la sanzione per Andrada avrebbe potuto essere ancora più pesante.

La decisione della Rfef sottolinea la ferma condanna di qualsiasi forma di violenza sul campo da gioco e l'importanza di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli avversari e degli arbitri. L'episodio ha sollevato un ampio dibattito nel mondo del calcio spagnolo, con molti esperti che hanno criticato duramente il comportamento di Andrada e hanno chiesto misure più severe per prevenire simili incidenti in futuro.

L'Huesca, grazie alla vittoria nel derby e alla squalifica del portiere avversario, ha ottenuto un vantaggio significativo nella lotta per la salvezza. La squadra di casa ha dimostrato grande determinazione e spirito di sacrificio, riuscendo a superare un avversario ostico e a conquistare tre punti fondamentali per la propria classifica. Il capitano Jorge Pulido, nonostante il pugno subito, ha dimostrato grande compostezza e professionalità, evitando di reagire in modo violento e contribuendo a placare gli animi in campo.

La sua leadership e il suo esempio sono stati fondamentali per mantenere la calma e la disciplina all'interno della squadra. Anche il portiere dell'Huesca, Dani Jimenez, è stato coinvolto nelle sanzioni disciplinari, ricevendo una squalifica di 4 giornate per il suo ruolo nella rissa scatenata dopo il pugno di Andrada. Jimenez, pur non essendo l'autore del gesto violento, è stato ritenuto responsabile di aver contribuito ad alimentare la tensione e a provocare ulteriori disordini.

Anche Dani Tasende, giocatore del Saragozza, è stato punito con 2 giornate di squalifica per il suo comportamento durante l'alterco. La Commissione Disciplinare ha quindi applicato sanzioni a diversi giocatori di entrambe le squadre, dimostrando la volontà di punire qualsiasi forma di comportamento antisportivo e violento. L'episodio ha messo in luce la fragilità del sistema disciplinare del calcio spagnolo e la necessità di introdurre misure più efficaci per prevenire e reprimere la violenza sul campo da gioco.

Esteban Andrada, dal canto suo, ha espresso il suo profondo rammarico per il gesto compiuto, scusandosi pubblicamente con i tifosi, i compagni di squadra e, soprattutto, con Jorge Pulido. Il portiere argentino ha riconosciuto di aver commesso un errore grave e di aver deluso le aspettative di tutti coloro che credono in lui.

Ha sottolineato di non essere un giocatore violento e di non aver mai avuto problemi disciplinari in precedenza, ricordando di aver ricevuto un solo cartellino rosso in carriera, per un tocco di mano fuori area. Andrada ha promesso di imparare da questa esperienza e di impegnarsi per diventare un giocatore migliore, sia dentro che fuori dal campo.

La sua scusa è stata accolta con favore da molti tifosi e addetti ai lavori, che hanno riconosciuto la sua sincerità e il suo pentimento. Tuttavia, la squalifica di 13 giornate rimane una punizione severa, che avrà un impatto significativo sulla sua carriera e sulla stagione del Saragozza. La squadra dovrà fare a meno del suo portiere titolare per un periodo prolungato, e Andrada dovrà lavorare duramente per riconquistare la fiducia dei tifosi e dei compagni di squadra.

L'episodio rappresenta una lezione importante per tutti i giocatori di calcio, che devono essere consapevoli della responsabilità che hanno nei confronti del pubblico e dell'importanza di mantenere un comportamento rispettoso e corretto in ogni circostanza





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