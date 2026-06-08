Squalo bianco nel Mediterraneo: prime riprese subacquee durante una missione di pulizia dei fondali

Durante un'operazione di rimozione di reti fantasma nel Canale di Sicilia, un team di sub ha filmato per la prima volta in immersioni uno squalo bianco adulto nel suo habitat naturale nel Mediterraneo. L'avvistamento, ritenuto estremamente raro, è avvenuto mentre i volontari della fondazione Healthy Seas e di Ghost Diving stavano lavorando per liberare i fondali da attrezzature da pesca abbandonate. L'evento riveste un alto valore scientifico e simbolico, evidenziando la biodiversità dell'area e l'urgenza di proteggere gli ecosistemi marini dalle minacce antropiche, in particolare dalle reti fantasma. Le immagini potrebbero aiutare a studiare il comportamento e la distribuzione di una specie fortemente minacciata.

Nel corso di una missione di pulizia dei fondali marini volta a rimuovere le cosiddette reti fantasma , attrezzi da pesca abbandonati che continuano a catturare fauna selvatica, un equipaggio di sub ha ottenuto quelle che potrebbero essere le prime riprese subacquee di uno squalo bianco adulto nel suo habitat naturale del Mediterraneo .

L'incontro, documentato nel Canale di Sicilia, è avvenuto durante un'operazione congiunta della fondazione Healthy Seas, dell'organizzazione Ghost Diving e della Society for Documentation of Submerged Sites. Il ritrovamento, sebbene non fosse l'obiettivo primario dell'spedizione, assume una rilevanza eccezionale sia dal punto di vista della conservazione che della ricerca scientifica. I sommozzatori erano impegnati nei lavori a circa quaranta metri di profondità, in un'area caratterizzata da alta biodiversità e dalla presenza di un relitto, quando lo squalo è apparso.

L'esemplare,描述 maestoso e imponente, ha nuotato indisturbato tra i fondali, offrendo un rarissimo scorcio della vita di uno dei predatori più carismatici e minacciati degli oceani. L'evento è stato filmato dal volontario Derk Remmers, che ha definito l'esperienza quasi surreale, paragonandola statisticamente alla vincita di un jackpot. Le immagini forniscono una prova diretta della presenza di questa specie nel Mediterraneo, un ecosistema che, nonostante le pressioni antropiche, riesce ancora a ospitare creature iconiche.

La direttrice di Healthy Seas, Veronika Mikos, ha sottolineato come l'incontro, avvenuto proprio während i lavori di rimozione delle reti fantasma, rappresenti un potente simbolo della resilienza della natura e al contempo una chiamata all'azione per proteggere gli habitat marini dagli attrezzi da pesca perduti e dalla pesca eccessiva. Questi rifiuti, noti come ghost gear, costituiscono infatti una delle minacce più insidiose per gli ecosistemi oceanici, intrappolando e uccidendo migliaia di animali ogni anno.

Il team, già intervenuto in precedenza nello stesso sito per salvare tartarughe caretta caretta e pesci rimasti impigliati, ha ora la possibilità di alimentare il dibattito sulla conservazione con una documentazione visiva senza precedenti. Dal canto suo, il ricercatore Carlo Cattano del Sicily Marine Centre della Stazione Zoologica Anton Dohrn ha evidenziato che la gran parte delle conoscenze sugli squali bianchi nel Mediterraneo proviene da dati raccolti su esemplari morti, spesso vittime di catture accidentali o intenzionali.

Le riprese di un individuo vivo e in libertà possono quindi contribuire a colmare importanti lacune sulla distribuzione, le abitudini di vita e il comportamento di una popolazione che versa in uno stato di grave vulnerabilità. L'avvistamento, oltre a costituire una notevole occasione mediatica, rafforza l'urgenza di adottare misure di protezione più stringenti, come la creazione di aree marine protette e il contrasto alla pesca illegale.

La missione stessa, improntata alla rimozione attiva degli attrezzi fantasma, dimostra come l'azione diretta dei subacquei possa portare a risultati concreti in termini di salvaguardia della biodiversità. Il Mediterraneo, cuore di rotte commerciali antiche e moderne, è purtroppo divenuto anche una trappola di plastica e detriti, con centinaia di migliaia di tonnellate di reti fantasma che infestano i suoi fondali. Questi manufatti, realizzati spesso in materiali sintetici resistenti, persistono nell'ambiente per decenni, continuando a 'cacciare' senza controllo.

L'incontro con lo squalo bianco, quindi, non è solo un evento eccezionale ma anche un monito: il mare può ancora sorprendere con la sua fauna, ma solo se interveniamo per eliminare le cause del suo deterioramento. Gli organi di ricerca e le ONG coinvolte auspicano che questa documentazione spinga le istituzioni a rafforzare gli sforzi di monitoraggio e a finanziare ulteriori spedizioni di pulizia.

Inoltre, si spera in una maggiore sensibilizzazione del pubblico e del settore ittico verso una gestione responsabile degli attrezzi da pesca, incentivando il loro ritiro e il riciclo. Il video, diffuso Healthy Seas e dai partner, mostra lo squalo che esplora l'ambiente circostante con placida curiosità, un comportamento che suggerisce una certa abitudine alla presenza umana o forse una semplice indifferenza nei confronti dei sub.

Tale osservazione, se confermata da ulteriori avvistamenti, potrebbe aprire nuove prospettive sull'interazione tra questa specie e gli habitat costieri del Mediterraneo. L'evento, in definitiva, incarna perfettamente la missione dell'organizzazione: unire l'azione di conservazione diretta alla ricerca scientifica, generando così una sinergia che possa invertire la rotta rispetto al declino degli oceani. La scoperta, nelle acque italiane, assume anche un valore simbolico per il Paese, che deve fare i conti con la crescente pressione turistica e produttiva sulle proprie coste.

Resta da vedere se questo singolo avvistamento rappresenti l'inizio di una serie di conferme o resti un caso isolato. Il futuro della conservazione degli squali nel Mediterraneo dipenderà dalla nostra capacità di preservare gli habitat integri, di ridurre l'impatto della pesca e di gestire in modo sostenibile le risorse marine. Le immagini raccolte da Remmers, quindi, sono destinate a diventare un riferimento per i futuri studi, nonché un potente strumento narrativo per raccontare l'importanza di un mare pulito e vivo





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Squalo Bianco Mediterraneo Healthy Seas Reti Fantasma Ghost Diving Biodiversità Marina Conservazione Missione Subacquea Canale Di Sicilia Specie Minacciate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Michelle Hunziker su Canale 5 con Super Karaoke, 'la musica per me è terapeutica''Avremo un super cast, da Noemi a Raf e Sal Da Vinci a Ivana Spagna' (ANSA)

Read more »

Australia, pescatore subacqueo di 35 anni ucciso da squaloScatta la paura in Australia: è il terzo episodio di 'squali killer' in poche settimane

Read more »

Primo video di uno squalo bianco adulto nel Mediterraneo durante la pulizia di reti fantasmaUn gruppo di subacquei impegnati nella rimozione di reti da pesca abbandonate su un relitto allo Stretto di Sicilia ha ripreso il primo incontro documentato con uno squalo bianco adulto nel Mar Mediterraneo, evidenziando l'importanza della tutela degli ecosistemi marini.

Read more »

Primo avvistamento di squalo bianco adulto in Sicilia: le immagini sono le prime nel MediterraneoUn gruppo di subacquei di Healthy Seas ha filmato per la prima volta un incontro ravvicinato con uno squalo bianco adulto nel Mar Mediterraneo, durante la rimozione di reti fantasma da un relitto al largo della Sicilia. L'avvistamento conferma l'importanza dell'area per la biodiversità e sottolinea la necessità di proteggere gli ecosistemi minacciati da attrezzi da pesca abbandonati e pesca eccessiva. L'esemplare è stato osservato nello Stretto di Sicilia, zona cruciale per le specie minacciate, e le riprese potrebbero contribuire alla ricerca sulla distribuzione e il comportamento di questa specie in pericolo critico di estinzione.

Read more »