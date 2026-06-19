Sri Lanka in ginocchio per la peggiore epidemia di dengue degli ultimi anni

Il paese asiatico registra oltre 44.000 casi e 28 morti da gennaio, con un preoccupante aumento legato al ciclone Ditwah e all'urbanizzazione non pianificata. Il sistema sanitario è sotto stress e si teme di raggiungere i livelli del 2019.

Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di febbre dengue degli ultimi anni, con un numero di casi che ha superato la soglia dei 44.000 e 28 decessi registrati dall'inizio dell'anno, mettendo sotto una forte pressione il sistema sanitario pubblico.

La diffusione della malattia, trasmessa dalla zanzara Aedes, è tradizionalmente più intensa durante la stagione dei monsoni, ma quest'anno l'epidemia è stata aggravata da una combinazione di fattori: l'urbanizzazione non pianificata, che crea accumuli d'acqua ideali per la riproduzione delle zanzare, e i danni ambientali provocati dal ciclone Ditwah, che ha colpito l'isola alla fine di novembre 2025, lasciando numerosi detriti e ristagni d'acqua. I dati dell'Unità Nazionale per il Controllo della Dengue (NDCU) rivelano un incremento esponenziale: i casi sono quasi raddoppiati tra aprile (5.651) e le prime due settimane di giugno (10.638).

Secondo la dottoressa Prashila Samaraweera, medico di comunità consulente e portavoce dell'NDCU, l'aumento è direttamente correlato agli effetti del ciclone, che ha incrementato i siti di riproduzione e gli indici entomologici. Rispetto all'intero 2025, che aveva registrato 51.000 casi, il trend di quest'anno è nettamente più preoccupante e potrebbe proseguire in ascesa per almeno altre due settimime prima di una fase di decrescita.

Il ministro della Salute, Nalinda Jayatissa, ha avvertito che un ulteriore picco di pazienti potrebbe sopraffare la capacità degli ospedali pubblici. La distribuzione geografica dei casi è concentrata: oltre la metà è localizzata nella regione occidentale, con la capitale commerciale Colombo che ne conta 9.429. Altri otto distretti hanno superato la soglia dei 2.000 casi dall'inizio dell'anno. Le autorità temono che il totale annuale possa avvicinarsi a quello dell'epidemia del 2019, quando furono registrati oltre 105.000 contagiati.

Per fronteggiare l'emergenza, il governo ha lanciato un programma speciale di pulizia e disinfestazione che coinvolge scuole, abitazioni private, cantieri edili e edifici pubblici, estendendosi fino al lunedì successivo alla data dell'articolo. L'iniziativa mira a eliminare i focolai larvali e ridurre la popolazione di zanzare vettrici, ma la sfida rimane complessa data la scala del fenomeno e le condizioni meteorologiche avverse che potrebbero prolungare il rischio





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