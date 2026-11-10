Stacy Keach, leggendario attore americano, muore a 85 anni in Polonia

Il noto interprete di Mike Hammer ed Ernest Hemingway è scomparso dopo una lunga malattia cardiaca. La moglie Malgosia Tomassi conferma la notizia rendendo omaggio alla sua carriera pluridecorata e al suo impegno artistico.

L' attore americano Stacy Keach, figura iconica dello schermo e del palcoscenico, è deceduto martedì all'età di 85 anni. La notizia è stata confermata dalla sua seconda moglie, l'attrice polacca Malgosia Tomassi, che ha rilasciato una dichiarazione alla pubblicazione specializzata nel settore dell'intrattenimento Variety.

Keach è morto in Polonia dopo una lunga e difficile battaglia contro una grave condizione cardiaca e un insufficienza cardiaca. Tomassi ha espresso il suo dolore ricordando non solo il leggendario status artistico del marito, ammirato e amato dal pubblico di tutto il mondo, ma anche la sua dimensione personale più intima, definendolo il suo compagno fedele e il cuore della loro famiglia.

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Carriera e ruoli iconici di Stacy Keach

La sua morte segna la fine di una carriera straordinaria che ha visto Keach interpretare personaggi rugged e complessi, spaziando dal detective immaginario Mike Hammer al celebre scrittore Ernest Hemingway, lasciando un'impronta indelebile nella storia della televisione e del cinema internazionale. Keach si distinse per la sua versatilità in dozzine di ruoli da protagonista e caratterista sia in televisione che al cinema.

Tra i suoi lavori più notevoli figurano le interpretazioni di Barabbas nella miniserie televisiva Gesù di Nazareth e quelle del presidente Richard Nixon nell'opera teatrale Frost/Nixon. La sua carriera teatrale fu altrettanto brillante, con frequenti apparizioni in opere shakespeariane come Re Lear e Amleto. La sua performance in Amleto nel 1972 fu talmente apprezzata da spingere un critico del New York Times a definirlo il miglior attore classico americano dalla época di John Barrymore.

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Tuttavia, il ruolo che lo rese universalmente riconosciuto fu quello di Mike Hammer, il detective hard-boiled vestito con cappello a tesa larga e trench, nelle adattazioni televisive dei romanzi dello scrittore di suspense Mickey Spillane. La serie The New Mike Hammer andò in onda dalla metà alla fine degli anni ottanta, e Keach rivisitò il personaggio nella serie Mike Hammer, Private Investigator tra il 1997 e il 1998, oltre a comparire in quattro film per la televisione e a narrare le versioni audio dei libri di Spillane.

Vita privata e autobiografia dell'attore

Nel suo autobiografia del 2013, All in All: An Actor's Life on and off the Stage, scrisse di aver sempre sentito di essere Mike Hammer. La vita privata di Keach fu segnata da alti e bassi significativi, inclusa una detenzione di sei mesi in Inghilterra nel 1985 dopo il sequestro di oltre trenta grammi di cocaina presso l'aeroporto Heathrow di Londra. Nell'autobiografia rivelò di essere stato dipendente dalla droga e dichiarò successivamente che quell'arresto gli aveva salvato la vita.

Un altro ruolo memorabile fu quello di Ernest Hemingway nella miniserie del 1988, che gli valse un Golden Globe e una nomination agli Emmy. Nato il 2 giugno 1941 a Savannah, in Georgia, e cresciuto in California meridionale, Keach subì diverse operazioni infantili per labbro leporino e palatoschisi. Superò il bullismo scolastico trasformandolo in motivazione per eccellere nello sport e negli studi.

Formazione e filmografia di Stacy Keach

Diplomato alla University of California at Berkeley e studioso Fulbright alla London Academy of Music and Dramatic Art, la sua filmografia include collaborazioni con registi come John Huston e apparizioni in serie TV come Prison Break e Two and a Half Men. Ha sofferto di problemi cardiaci già nel 2017 durante uno spettacolo a Broadway, morendo infine in Polonia, dove risiedeva con la moglie Malgosia Tomassi, sopravvissuta insieme ai figli delle sue precedenti unioni.