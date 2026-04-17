Stagione europea dei club italiani finita: eliminazioni per Aston Villa e Crystal Palace

Le speranze italiane nelle competizioni europee si infrangono: il Bologna viene travolto dall'Aston Villa in Europa League, mentre la Fiorentina, pur vincendo contro il Crystal Palace in Conference League, non riesce a ribaltare il passivo dell'andata. Entrambe le squadre sono così eliminate dai rispettivi tornei.

La stagione calcistica italiana in Europa si è conclusa con un epilogo amaro giovedì sera. Dopo le sconfitte dell'andata, sia il Bologna che la Fiorentina hanno visto sfumare le proprie ambizioni nelle rispettive competizioni continentali. A Birmingham, il Bologna ha subito una pesante sconfitta per 4-0 contro l' Aston Villa in Europa League , vedendo vanificata ogni possibilità di proseguire nel torneo.

La gara si è decisa nei primi 45 minuti, con l'Aston Villa che ha dimostrato una netta superiorità. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa è arrivato al 16' con Watkins, ben servito da Rogers. Nei minuti successivi, l'Aston Villa ha raddoppiato con Buendia e Rogers, prima che Konsa sigillasse il risultato sul 4-0 nel secondo tempo, anche se con un ritmo di gioco decisamente inferiore rispetto alla prima frazione. L'Aston Villa affronterà in semifinale i connazionali del Nottingham Forest, in una sfida tutta britannica. L'eliminazione del Bologna in Europa League segna la fine del percorso italiano nel torneo. Parallelamente, a Firenze, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 contro il Crystal Palace in Conference League, ma il successo si è rivelato inutile. Il pesante passivo accumulato all'andata, un netto 3-0, si è rivelato un ostacolo insormontabile. Nonostante una prestazione generosa, spinta da oltre ventimila tifosi sugli spalti del Franchi, la squadra viola non è riuscita a compiere la rimonta sperata. Il Crystal Palace ha sbloccato il punteggio con Sarr su azione di contropiede. La Fiorentina ha pareggiato con Gudmundsson su calcio di rigore al 27' e ha poi trovato il vantaggio con Ndour all'inizio della ripresa, al 52', con un bel destro da fuori area. Tuttavia, negli ultimi trenta minuti, l'assedio viola non ha prodotto ulteriori gol, e il Crystal Palace è riuscito a gestire il risultato, qualificandosi per le semifinali dove affronterà lo Shakhtar Donetsk. La conclusione di queste due competizioni segna la fine definitiva della partecipazione dei club italiani alle coppe europee per la stagione in corso. Un bilancio complessivamente deludente per le squadre italiane, che non sono riuscite a replicare i successi degli anni passati. Negli ultimi trent'anni, infatti, i club italiani hanno vantato un palmarès di tutto rispetto in Europa, conquistando tre Champions League, tre Europa League, una Coppa delle Coppe e una Conference League. Questo dato storico rende ancora più amara la stagione appena conclusa, alimentando la speranza di un pronto riscatto nella prossima annata sportiva e la necessità di una riflessione approfondita sulle strategie e sulle performance che hanno portato a questi risultati





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