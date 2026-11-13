Stalking a Padova: l'ex marito rintraccia la donna con un'app e finisce in carcere

In seguito a un episodio di stalking a Padova, un 36enne è stato arrestato dopo aver individuato la sua ex moglie di 24 anni tramite un'applicazione. La donna si è difesa con uno spray e ha segnalato l'accaduto.

Un drammatico episodio di stalking ha colpito la città di Padova, rivelando come la tecnologia possa trasformarsi in un'arma di persecuzione. Il 36enne, ex marito della vittima, è riuscito a localizzare la 24enne nonostante ella avesse cambiato paese per sfuggire alle sue minacce. L'arresto è avvenuto dopo che la donna, terrorizzata, ha reagito all'improvvisa apparizione dell'uomo spruzzandogli addello spray urticante. L'incidente è accaduto nel pomeriggio di giovedì 12 novembre, trasformando una semplice passeggiata in via Beato Pellegrino in un'aggressione fisica e psicologica.

Tecnologia al servizio della persecuzione

La dinamica dell'accaduto evidenzia una pericolosa deriva nell'uso delle applicazioni digitali per il tracciamento. La giovane donna, spaventata da anni di persecuzioni e minacce, aveva deciso di trasferirsi in Italia convinta di aver tagliato definitivamente i ponti con il suo passato. Credeva che l'ex marito non avesse alcuna informazione sulla sua nuova residenza o sul suo numero di telefono. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti ha dimostrato che il 36enne è stato in grado di individuarla proprio attraverso l'utilizzo di un'applicazione specifica. Questa scoperta lascia intendere che il persecutore avesse mantenuto un controllo digitale sulla vittima, violando la sua privacy e la sua sicurezza personale in modo sistematico.

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La reazione della vittima e l'intervento delle autorità

Quando il 36enne si è materialmente presentato davanti alla 24enne in strada, la giovane si è trovata in una situazione di estremo pericolo immediato. La sua reazione è stata spontanea e dettata dall'istinto di sopravvivenza: ha utilizzato uno spray urticante per allontanare l'uomo e ha cercato di mettersi in fuga. Subito dopo l'attacco, ha chiamato il numero di emergenza 112 per denunciare l'accaduto e richiedere assistenza. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente sul luogo, inizialmente guidati da una segnalazione del personale del 118. Quest'ultimo era stato chiamato per soccorrere un uomo, presumibilmente il 36enne, che risultava aver subito gli effetti dello spray. Nel frattempo, la giovane, ancora sotto shock e in lacrime, ha fornito la sua versione dei fatti alle autorità, spiegando dettagliatamente il contesto di paura che l'aveva spinta a tale azione difensiva.

L'arresto e le accuse legali

Le indagini immediate hanno confermato la fondatezza della denuncia della donna. Il 36enne è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti sanitari di rito, ma non ha potuto evitare le conseguenze legali delle sue azioni. I Carabinieri lo hanno arrestato sul posto con l'accusa di atti persecutori, noto comunemente come stalking. La 24enne ha formalizzato la denuncia, fornendo la prova del controllo digitale esercitato dal marito. Su disposizione della Procura della Repubblica, l'uomo arrestato è stato successivamente trasferito nel carcere di Padova. Questo episodio sottolinea la serietà con cui le forze dell'ordine trattano i casi di violenza domestica e persecuzione, anche quando coinvolgono paesi esteri o dinamiche complesse come il tracciamento digitale.

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Il contesto delle persecuzioni passate

Secondo quanto riportato dalla vittima durante le dichiarazioni alle autorità, il periodo precedente al trasferimento in Italia non è stato caratterizzato da tranquillità. La 24enne ha riferito di non vedere l'ex marito da circa due anni, momento in cui ha deciso di cambiare vita. Tuttavia, questo distacco fisico non ha interrotto le molestie: lei ha continuato a ricevere messaggi ed e-mail offensivi e minacciosi. Queste comunicazioni costanti hanno mantenuto vivo un clima di ansia e insicurezza, spingendola a cercare una nuova destinazione all'estero. La scelta dell'Italia come luogo di rifugio era motivata dalla speranza di ricominciare una vita lontana dalle ombre del passato. L'aver scoperto che il persecutore poteva ancora trovarla rappresenta un trauma aggiuntivo, confermando la pervasività del controllo subito.

Risorse di aiuto e prevenzione digitale

L'episodio di Padova riaccende la discussione sull'importanza di conoscere le risorse disponibili per le vittime di violenza e stalking. In Italia, il numero 1522 è l'accesso nazionale per chiedere aiuto in caso di violenza di genere e stalking. Chiunque si trovi in una situazione simile può chiamare questo numero gratuito per parlare con operatrici specializzate. Inoltre, è possibile chattare direttamente con un'operatrice attraverso il sito web www.1522.eu o tramite l'app dedicata. L'accoglienza è disponibile in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo ucraino, portoghese e polacco. Questo caso ricorda inoltre l'importanza di controllare la propria sicurezza digitale, disattivando la geolocalizzazione e revisionando le autorizzazioni delle applicazioni installate sui propri dispositivi per prevenire futuri tentativi di tracciamento non autorizzato.