Stalking e revenge porn a Rimini: richiesta rinvio a giudizio per uomo 56enne

La procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo accusato di stalking e revenge porn. Ecco i dettagli sulla vicenda giudiziaria e le accuse.

Un uomo di 56 anni ha affrontato gravi conseguenze legali a causa di un'accusa di stalking e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito. La Procura di Rimini ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio per l'imputato, chiarendo la natura grave delle azioni attribuitegli.

Dettagli dell'accusa di stalking

L'accusa principale riguarda la condotta persecutoria mantenuta nei confronti di una donna, ex partner sentimentale dell'imputato. Le indagini hanno rivelato che l'uomo avrebbe utilizzato metodi invasivi per ottenere immagini intime della vittima senza il suo consenso.

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Nello specifico, le autorità hanno contestato all'uomo la presunta pratica di fotografare l'ex fidanzata mentre si trovava nella doccia o durante momenti di intimità privata. Queste attività sarebbero state condotte di nascosto, creando un clima di profonda preoccupazione e insicurezza nella vittima.

Minacce e diffusione illecita

Oltre alla raccolta delle immagini, la Procura di Rimini ha evidenziato l'uso di tali materiali come leva coercitiva. L'uomo sarebbe stato accusato di minacciare di diffondere le foto a familiari e conoscenti della donna.

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L'obiettivo dichiarato delle minacce, secondo l'ipotesi accusatoria, era convincere la vittima a riprendere la relazione sentimentale interrotta. Tale comportamento configura chiaramente il reato di revenge porn, che punisce severamente la condivisione di contenuti sessualmente espliciti privati senza autorizzazione.

Storia del rapporto e denuncia

La dinamica criminale sarebbe iniziata dopo la fine del legame tra i due, avvenuta nel 2024. Nonostante la separazione, le azioni persecutorie avrebbero continuato per un periodo di circa due anni, dimostrando una persistente ossessione da parte dell'uomo.

La vittima si era trasferita da Palermo a Rimini nel tentativo di allontanarsi dalla situazione tossica. Nonostante la distanza geografica, la donna ha dovuto denunciare le condotte persecutorie, attivando l'intervento delle autorità competenti per fermare le minacce.

Impatto sulle vittime e prossimi passi

Le minacce si erano estese anche alla sfera familiare della donna. L'uomo avrebbe minacciato di inviare le fotografie compromettenti sia alla figlia che alla sorella della vittima, amplificando il trauma psicologico subito.

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La decisione della Procura di Rimini di richiedere il rinvio a giudizio segna un passo cruciale nel percorso giudiziario. Il caso porterà ora l'imputato davanti al Tribunale per essere valutato sulla base delle prove raccolte e delle accuse formalizzate.