Stallo CCAMLR Hobart: no accordi su pesca krill e aree protette

Fallito l'incontro della CCAMLR ad Hobart. Norvegia e Cina contrastano le Ong su limiti catture e tutele ecologiche nell'Oceano Antartico.

Si è concluso in un nulla di fatto l'atteso meeting annuale della Commissione per la protezione delle risorse marine viventi in Antartide ( CCAMLR), svoltosi a Hobart in Australia. L'incontro, che avrebbe dovuto affrontare la crescente competizione tra industria della pesca e fauna selvatica per l'accesso al krill, non ha prodotto risultati significativi. Le popolazioni di pinguini, balene, foche e uccelli marini continuano a soffrire l'impatto combinato della pesca intensiva e del cambiamento climatico, lasciando irrisolti i nodi chiave della conservazione nell'Oceano Antartico.

Stallo decisionale e posizioni contrapposte

La CCAMLR, organismo internazionale che riunisce le delegazioni di 27 membri, tra cui l'Italia e l'Unione Europea, non è riuscita a raggiungere il consenso necessario su due dossier fondamentali. Da un lato, scienziati e attivisti chiedono di limitare la pesca del krill, che si concentra intorno alla Penisola Antartica e alle Isole Orcadi Meridionali, aree vitali per l'alimentazione della fauna. Dall'altro, Norvegia e Cina, che con le loro flotte rappresentano il 90% delle catture totali, mirano a espandere l'industria aumentando le quote annue di pesca autorizzate. Questo profondo divario ha paralisi le trattative per l'istituzione di nuove aree marine protette e per l'innalzamento dei limiti di cattura consentiti.

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Reazioni di ONG e industria ittica

Claire Christian, direttrice della Coalizione per l'Antartide e l'Oceano Meridionale (ASOC), ha definito deplorevole la mancanza di risultati concreti per la tutela degli ecosistemi. La sua organizzazione, che raccoglie diverse Ong, ha partecipato all'evento come osservatrice sottolineando la crescente vulnerabilità delle specie. Sul fronte opposto, Javier Arata, direttore di ARK (Association of Responsible Krill harvesting companies), ha confermato che non sono state adottate nuove misure per il 2024. Tuttavia, ha assicurato che i membri sono più vicini a un accordo di quanto previsto e che il gruppo continuerà a collaborare con le parti interessate per adottare misure entro il 2027.

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Record di catture e impatto sul mercato

Le cifre raccolte dalla CCAMLR evidenziano una crescita esponenziale dell'attività di pesca. Nel 2025 e nel 2026, le catture hanno toccato il record storico di 620 mila tonnellate, costringendo alla chiusura anticipata della stagione ad agosto secondo regole degli anni Novanta. Le catture annuali sono quintuplicate in meno di vent'anni, passando dalle oltre 125 mila tonnellate del 2009 alle 620 mila del 2026. Questa produzione è trainata dalla domanda di ingredienti ricchi di omega-3 per mangimi di salmoni, integratori alimentari e cibo per animali domestici, con una richiesta ulteriormente cresciuta dopo il collasso delle popolazioni di acciughe legato al super El Niño.

Dinamiche economiche e sfide future

Matts Johansen, CEO di Aker BioMarine, il gruppo norvegese che ha dato vita ad Aker Qrill, ha evidenziato come l'azienda da sola rappresenti oltre il 52% delle catture antartiche. Johansen ha notato che l'aumento dei prezzi nel breve periodo è dovuto al fenomeno climatico El Niño, ma ha avvertito sulle problematiche strutturali di lungo periodo. Nonostante la chiusura anticipata delle attività per i pescherecci, la pressione sulle risorse rimane alta. Il rapido scioglimento dei ghiacci, unito all'aumento della pesca, sta spingendo verso il collasso alcune specie iconiche del continente, rendendo urgente una gestione sostenibile delle risorse marine.