L'embargo navale e le tensioni nucleari bloccano i negoziati. L'Iran fortifica i siti mentre Washington aspetta le elezioni del 2025.

Stoccolma è ferma a un punto di stallo strategico dopo nove mesi di conflitto. Gli Stati Uniti e l' Iran operano con la certezza di avere tempo dalla loro parte, una valutazione che ha creato una situazione di immobilismo quasi impossibile da rompere. Questa dinamica rischiosa preoccupa ex negoziatori, europei e fonti del Golfo, che temono un'escalation prima di ogni via diplomatica.

Il Presidente Donald Trump ha optato per la pressione economica anziché per un nuovo bombardamento intensivo o per una concessione. Convinto che i bombardamenti non cambierebbero l'esito e potrebbero scatenare ritorsioni iraniane contro le infrastrutture energetiche del Golfo, ha mantenuto una strategia di contenimento basata su un blocco navale.

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La strategia del blocco navale

Washington punta a forzare Teheran a fare concessioni sul programma nucleare mediante il soffocamento economico. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato ai ministri del G7 a Parigi che gli Usa non sono intrappolati tra una guerra rinnovata o un accordo debole. Esiste una terza opzione: mantenere una pressione economica sostenuta fino a quando l'Iran non cederà.

Questa tattica è stata descritta da Aaron David Miller come una scelta di strangolamento, pur mantenendo aperta la possibilità di azioni militari prima che i Democratici assumano il controllo del Congresso a gennaio. Un funzionario statunitense ha definito l'attuale pressione economica devastante per l'economia iraniana, riducendo la necessità di operazioni di combattimento major.

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Fortificazione nucleare di Teheran

L'Iran, che nega la ricerca di armi nucleari, accusa Washington di perseguire la coercizione. Secondo intelligence occidentali, una parte significativa dell'uranio altamente arricchito è stata sepolta in profondità nella Monte Pickaxe, una struttura sotterranea fortificata vicino a Natanz. Questo muovere rafforza la deterrenza contro future interventi militari Usa.

Un alto funzionario europeo ha affermato che la campagna militare ha avuto l'effetto opposto a quello desiderato, rafforzando le figure più dure in Iran e peggiorando il problema nucleare. Teheran ha dichiarato che non permetterà agli ispettori nucleari di tornare mentre il conflitto continua, alzando il prezzo di qualsiasi accordo di pace.

La paura delle infrastrutture del Golfo

Il Golfo Persico teme gravemente ritorsioni iraniane. Il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Jasem Al-Budaiwi, ha rivelato che gli stati membri sono stati colpiti da oltre 7.000 missili e droni. Ebtesam Al-Ketbi dell'Emirates Policy Center sottolinea che l'Iran colpisce il Golfo invece degli Usa direttamente.

Questo scenario lascia gli stati del Golfo senza leve minacciose efficaci. Washington ha una leva, ma l'attuale tregua è vista come un periodo di grazia per la diplomazia. La situazione si complica ulteriormente per le elezioni politiche.

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Impatto e prossime mosse diplomatiche

Dennis Ross ha definito la situazione una dualità di realtà negative per entrambi i contendenti. Ogni parte definisce la fine del conflitto in modo contraddittorio. Le trattative indirette sono attualmente bloccate sulla sequenza degli eventi da attuare.

Trump ha una piccola finestra di opportunità con tre portaerei nella regione. La tensione rimane alta mentre le parti definiscono i loro obiettivi in modi incompatibili. L'analisi di un ex negoziatore conferma che nessuno dei due lati ha buone opzioni disponibili al momento.