Stallo nei colloqui Usa-Iran, Trump minaccia ritorsioni contro alleati europei

Le trattative tra Stati Uniti e Iran sono in fase di stallo. Trump annulla la missione di Witkoff in Pakistan e valuta ritorsioni contro Spagna e Regno Unito per la loro posizione sull'Iran. L'Italia studia l'invio di navi a Hormuz.

Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a procedere con difficoltà, segnando una fase di stallo che desta crescente preoccupazione a livello internazionale. Il presidente Donald Trump ha annunciato l'annullamento della missione diplomatica affidata all'inviato speciale Witkoff in Pakistan, un gesto che sottolinea la frustrazione americana nei confronti dell'attuale situazione.

Trump ha ribadito la posizione di forza degli Stati Uniti, affermando che Teheran può prendere contatto qualora lo desideri, ma che Washington detiene le carte vincenti. Allo stesso tempo, il presidente ha espresso il suo disappunto per la percezione di una mancanza di chiarezza e di una leadership definita all'interno del governo iraniano, insinuando dubbi sulla capacità di Teheran di impegnarsi in negoziati seri e costruttivi.

Parallelamente, l'Iran ha risposto alle pressioni americane attraverso canali diplomatici, consegnando una proposta al Pakistan tramite il ministro degli Esteri Araghchi. Quest'ultimo ha poi intrapreso un tour diplomatico che lo ha portato a Muscat e Mosca, incontrando mediatori internazionali nel tentativo di trovare una via d'uscita dalla crisi. Nonostante l'iniziativa iraniana, Trump ha giudicato la proposta iniziale come insufficiente, pur riconoscendo un miglioramento rispetto alle precedenti posizioni. La situazione è ulteriormente complicata dalle tensioni che emergono all'interno dell'alleanza transatlantica.

Washington sta valutando misure di ritorsione contro Spagna e Regno Unito per la loro mancanza di sostegno alla linea dura americana nei confronti dell'Iran. Tra le opzioni considerate, vi è la possibile sospensione della Spagna dall'Alleanza e un cambiamento di posizione degli Stati Uniti riguardo alle rivendicazioni britanniche sulle isole Falkland/Malvinas.

Il segretario alla Difesa Hegseth ha comunicato agli alleati europei che l'era della protezione gratuita è terminata, definendo 'chiacchiere' i colloqui diplomatici in corso in Francia e Gran Bretagna riguardo alla sicurezza nello Stretto di Hormuz. Questa presa di posizione evidenzia una crescente divergenza di vedute tra gli Stati Uniti e i suoi alleati europei sulla gestione della crisi iraniana e sulla necessità di una risposta coordinata.

La Marina Militare Italiana sta valutando l'invio di quattro navi nello Stretto di Hormuz, in un contesto di crescente instabilità e di minacce alla navigazione internazionale. Questa possibile missione italiana si inserisce in un quadro più ampio di rafforzamento della presenza militare occidentale nella regione, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle rotte commerciali e di dissuadere eventuali azioni ostili da parte dell'Iran.

La situazione è resa ancora più complessa dalla presenza di mine nello Stretto di Hormuz, che rappresentano un pericolo significativo per le navi e rendono difficile la rimozione di tali ordigni. L'aumento dei prezzi del petrolio, legato alle tensioni in Medio Oriente, sta generando preoccupazioni per l'inflazione globale e per l'impatto economico sui paesi più vulnerabili. L'Italia, come altri paesi europei, sta monitorando attentamente la situazione e valutando misure per mitigare gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi dell'energia.

Il decreto legge sui carburanti, con tagli alle accise e sostegni ai trasportatori, rappresenta un tentativo di affrontare l'emergenza e di proteggere le imprese e i consumatori. La storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo Persico, a partire dal 1979, offre un quadro complesso e articolato delle dinamiche geopolitiche che caratterizzano la regione. I Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione iraniana, svolgono un ruolo chiave nella politica interna ed estera dell'Iran, e la loro influenza è in costante crescita.

La comprensione della loro struttura, dei loro obiettivi e delle loro capacità è fondamentale per analizzare la situazione attuale e per prevedere gli sviluppi futuri





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