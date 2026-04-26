Stallo nei negoziati Iran-USA: Trump annulla l'invio degli inviati a Islamabad

Il presidente Trump annulla all'ultimo minuto la missione diplomatica in Pakistan, gettando dubbi sulla possibilità di una soluzione pacifica delle tensioni con l'Iran. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi continua il suo tour diplomatico, ma la situazione rimane tesa.

Il presidente Trump ha inizialmente inviato l'inviato speciale Steve Witkoff e successivamente Jared Kushner a Islamabad, in Pakistan , per avviare colloqui diretti con i negoziatori iraniani, in particolare con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi .

L'obiettivo dichiarato era quello di trovare una soluzione diplomatica alle tensioni in corso. Trump ha affermato che l'Iran presenterà un'offerta per soddisfare le richieste statunitensi, segnalando una potenziale apertura al dialogo.

Tuttavia, la situazione è diventata rapidamente complessa. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, si è ritirato dai negoziati a causa di disaccordi interni, introducendo un elemento di incertezza nella stabilità della delegazione iraniana. Contemporaneamente, Washington sta valutando possibili ritorsioni contro Spagna e Regno Unito per la loro mancanza di sostegno alla politica statunitense in Iran, con opzioni che vanno dalla sospensione della Spagna dall'Alleanza alla riconsiderazione delle rivendicazioni britanniche sulle isole Falkland.

Il segretario alla Difesa Hegseth ha espresso un tono duro nei confronti degli alleati europei, affermando che l'era della protezione gratuita è finita e minimizzando l'importanza dei colloqui in corso in Francia e Gran Bretagna. Nonostante le iniziali speranze, il presidente Trump ha improvvisamente annullato il viaggio di Witkoff e Kushner a Islamabad, motivando la decisione con la percezione di una perdita di tempo, le lotte interne all'Iran e la mancanza di chiarezza sulla leadership iraniana.

Trump ha ribadito la posizione di forza degli Stati Uniti, affermando che gli iraniani possono contattarli direttamente se desiderano negoziare. Questa svolta ha sollevato dubbi sulla reale intenzione degli Stati Uniti di perseguire una soluzione diplomatica. Il ministro degli Esteri iraniano, Araghchi, ha continuato il suo tour diplomatico, recandosi in Oman e prevedendo un ritorno a Islamabad e successivamente a Mosca, per consultazioni con le autorità locali e per presentare la posizione iraniana per una cessazione definitiva delle ostilità.

Una parte della delegazione iraniana è temporaneamente rientrata a Teheran per consultazioni tecniche sui meccanismi per porre fine al conflitto. Araghchi ha descritto la sua visita in Pakistan come 'molto proficua', elogiando il ruolo di mediazione del governo pakistano. La situazione rimane fluida e incerta. Mentre Araghchi si prepara a tornare a Islamabad, le tensioni regionali rimangono alte, come dimostrato dal lancio di razzi dal Libano meridionale verso Israele.

L'annullamento del viaggio degli inviati statunitensi ha gettato un'ombra sui tentativi diplomatici, e la retorica aggressiva di Trump suggerisce una crescente frustrazione e una possibile escalation. La decisione di Trump di annullare il viaggio dei suoi rappresentanti è stata interpretata in modi diversi, con alcune fonti che suggeriscono che potrebbe indicare una ripresa delle ostilità.

Tuttavia, Trump ha negato tale interpretazione, affermando che non c'è motivo di far volare i suoi rappresentanti per 18 ore se le trattative possono essere condotte efficacemente per telefono. Il futuro dei negoziati e la possibilità di una de-escalation dipenderanno dalla volontà di entrambe le parti di impegnarsi in un dialogo significativo e di superare le reciproche diffidenze





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