L'ONU rischia un vuoto di potere il 31 dicembre. Il Consiglio di Sicurezza è bloccato da otto scrutini segreti. Analisi dello stallo diplomatico e delle implicazioni future.

Con meno di due mesi rimanenti al mandato di Antonio Guterres come Segretario Generale delle Nazioni Unite e nessun accordo sul suo successore, l'organizzazione mondiale affronta una possibilità precedentemente inimmaginabile: potrebbe ritrovarsi senza leader entro la fine dell'anno. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è atteso a tenere un'altra votazione segreta questa settimana per eleggere il nuovo capo dell' ONU, ma dopo otto round di votazioni, i cinque membri dotati di veto del Consiglio non sono riusciti a raggiungere un compromesso.

Stallo Diplomatico e Cronologia delle Votazioni

Il fallimento nel selezionare un successore è considerato in parte il risultato di un processo di selezione lungo e opaco, basato su scrutinio segreto che esemplifica la lentezza e il blocco istituzionale che il nuovo Segretario Generale dovrebbe essere in grado di risolvere. Il Consiglio aveva bisogno di sei round per selezionare Antonio Guterres nel 2016, dimostrando che anche in passato le procedure richiedevano tempo e pazienza. Osservatori esperti affermano che l'attuale stallo espone un declino nella disponibilità dei poteri dotati di veto a compromettere, un problema esacerbato da un'amministrazione statunitense che sempre più marginalizza le Nazioni Unite e rimane distratta da propri intrecci di politica estera.

Also read Stallo Iran Usa: Pressione economica e nucleare in acria

Shamala Kandiah Thompson, direttrice esecutiva di Security Council Report, un think tank che monitora il Consiglio, ha dichiarato che il punto preoccupante è quanto sia avanzato l'anno e cosa ciò significhi per la capacità di formare un team efficace. Richard Gowan, esperto delle Nazioni Unite presso il think tank sulla prevenzione dei conflitti International Crisis Group, ha sottolineato che arrivare alla fine dell'anno senza un Segretario Generale selezionato per il 2027 sarebbe estremamente imbarazzante per i poteri dotati di veto. Questa situazione fornirebbe inoltre molto carburante ai molti Stati membri delle Nazioni Unite che ritengono che il Pentagono Cinque non abbia più i requisiti per gestire questa organizzazione.

Candidati e Divisioni Geopolitiche

Il campo dei candidati include principalmente insiders di lunga data dell'ONU e figure con limitata riconoscibilità globale. La favorita Rebeca Grynspan è un esempio di questa categoria, mentre l'ambasciatrice senior degli Emirati Arabi Uniti Lana Nusseibeh affronta opposizioni a causa di accuse secondo le quali il suo paese ha sostenuto le Forze di Supporto Rapido nella guerra civile del Sudan. Gli Emirati Arabi Uniti negano queste accuse. Qualunque candidato vinca erediterà un'organizzazione che affronta problemi daunting: guerre in cui l'ONU ha faticato a esercitare influenza, tagli ai contributi statunitensi e una diminuzione della rilevanza politica man mano che Washington si ritira da dozzine di agenzie delle Nazioni Unite.

Advertisement

Le Nazioni Unite sono sotto crescente pressione per rendere l'organizzazione più snella, veloce e responsabile. I cinque membri permanenti, o P5, ricevettero i loro seggi come vincitori della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. I dieci altri membri del Consiglio sono eletti per due anni per regione. I membri permanenti, ovvero Gran Bretagna, Cina, Francia, Russia e Stati Uniti, sono da tempo uniti nel resistere ai cambiamenti a una struttura che molti Stati membri ritengono non rifletta più la realtà geopolitica attuale. In un'era di intelligenza artificiale e social media, il processo di selezione rimane un relitto di un'epoca precedente.

Implicazioni Legali e Vie d'Uscita

Lo Statuto delle Nazioni Unite è silenzioso su come gestire un vuoto di leadership. Un Segretario Generale non ha mai terminato il suo mandato senza un successore. Una relazione di settembre da parte di For One Eight Billion, una campagna per un processo di selezione più aperto, ha mappato le possibili rotte, che vanno dal nome del Consiglio per un capo ad interim fino all'Assemblea Generale che estende il termine da sola. Ciascuna di queste opzioni affronta ostacoli, sebbene lasciare l'ONU senza leader sia considerata altamente irresponsabile dai esperti.

Russia è uno dei pochi membri a affrontare la scadenza pubblicamente. Kirill Logvinov, un alto funzionario del Ministero degli Esteri russo, ha dichiarato all'agenzia TASS la scorsa settimana che non è chiaro cosa accadrà dopo il 31 dicembre. Le opzioni in considerazione includono l'estensione temporanea del mandato di Antonio Guterres o la nomina di un altro funzionario. Daniel Safran-Hon, ex funzionario delle Nazioni Unite, ha affermato che il 1 gennaio, se non ci sarà un Segretario Generale, nessuno sarà al comando, evidenziando la gravità del vuoto istituzionale imminente.