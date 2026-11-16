Stallo Svezia: Centro-sinistra blocchi e rischio elezioni anticipate

Negoziazioni ferme su ministeri e veto del Centro Party. Martedì il Presidente del Parlamento deciderà su alleanze o voto anticipate, con impatto su welfare e clima.

Il panorama politico svedese rimane fortemente frammentato due mesi dopo le elezioni del 13 settembre, dove le forze di centro-sinistra hanno ottenuto un'aspettativa vittoria, seppur di misura. La leader socialdemocratica Magdalena Andersson sta affrontando ostacoli significativi nel tentativo di formare un nuovo governo stabile. Le trattative sono attualmente in stallo, esponendo il paese a una crescente incertezza istituzionale che potrebbe portare a un'ipotetica riedizione delle elezioni.

Il veto del Centro Party blocca le trattative

La ragione principale dell'impasse risiede nella rigidità del Partito di Centro, che ha esercitato un veto categorico contro la richiesta della Sinistra di ottenere porte ministeriali nel nuovo esecutivo. Questo dissidio nasconde divisioni ideologiche più profonde tra i quattro partiti di centro-sinistra, che hanno condotto campagne elettorali separate e possiedono background politici molto diversi.

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Da un lato, i socialdemocratici, che hanno costruito lo Stato sociale durante quattro decenni di dominio dal 1930 agli anni 1970, mantengono stretti legami con il settore industriale. Dall'altro, il Partito di Sinistra, ex forza comunista, insiste su un aumento delle tasse e una maggiore controllo statale dell'economia, portando anche il peso di accuse di antisemitismo.

Strategie del centro-destra e ruolo di Kristersson

La formazione di un nuovo esecutivo potrebbe ridefinire l'equilibrio politico dopo l'ascesa dei Democratici Svedesi di estrema destra. Il Presidente del Parlamento ha incaricato il Primo Ministro uscente Ulf Kristersson di provare a formare un governo, ma la sua posizione appare debole a causa del sostegno attuale del Partito di Centro a Magdalena Andersson.

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Ulf Kristersson necessita dell'appoggio congiunto dei Democratici Svedesi e di altri partiti per raggiungere la maggioranza in Riksdag. Tuttavia, il Partito di Centro ha stabilito un veto irremovibile contro qualsiasi cooperazione con i Democratici Svedesi, rendendo improbabile un successo immediato per il centro-destra in questa fase.

Conseguenze per il welfare e le politiche energetiche

Qualsiasi accordo raggiunto avrà impatti concreti sulle politiche nazionali, nonostante la continuità mantenuta su sostegno a Ucraina e riarmo. Un governo guidato da Magdalena Andersson priorizzerebbe la fase-out dei combustibili fossili e il rilancio del welfare state, finanziando i programmi climatici attraverso tasse sui ricchi e sugli inquinatori.

Le politiche di immigrazione e giustizia penale introdotte dal centro-destra rimarrebbero in gran parte invariate, sebbene con lievi attenuazioni. Al contrario, il programma del centro-destra prevede tagli al reddito fiscale, misure più severe sui benefici e la costruzione di una nuova flotta di centrali nucleari.

Scenari futuri e decisioni del Presidente del Parlamento

Se il Partito di Centro non allenterà il suo veto nei confronti della Sinistra e dei Democratici Svedesi, la Svezia sarà costretta a indurre nuove elezioni entro tre mesi. Il Presidente del Parlamento ha fissato la decisione sul da farsi per martedì, momento cruciale che determinerà se il paese entrerà in un periodo di ulteriore instabilità o se si avvierà verso un nuovo assetto di coalizione.