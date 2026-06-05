Stallo tra guardie costiere taiwanesi e cinesi nelle isole Pratas

La Cina rivendica Taiwan come proprio territorio, ma il governo di Taipei respinge questa affermazione. Le guardie costiere taiwanesi e cinesi sono state impegnate in un altro teso stallo nelle isole Pratas, situate in posizione strategica nella parte alta del Mar Cinese Meridionale.

Taipei , 5 giugno - Le guardie costiere taiwanesi e cinesi sono state impegnate in un altro teso stallo nei pressi delle isole Pratas, situate in posizione strategica nella parte alta del Mar Cinese Meridionale.

La Cina rivendica Taiwan come proprio territorio, una posizione che il governo di Taipei respinge. La Cina ha esercitato pressioni su Taiwan aumentando la sua presenza militare intorno all'isola negli ultimi cinque anni. Le isole Pratas, controllate da Taiwan, sono considerate da alcuni esperti di sicurezza come vulnerabili agli attacchi cinesi a causa della loro distanza - più di 400 km - dall'isola di Taiwan.

La Guardia Costiera di Taiwan ha dichiarato di aver avvistato venerdì mattina una nave della Guardia Costiera cinese che ha poi





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