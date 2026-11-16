Stampa Bambi: il motivo cerbiatto conquista star e passerelle

La stampa Bambi conquista cappotti, giacche, abiti e scarpe grazie a Kylie Jenner, Sofia Richie e alle sfilate Chanel e Valentino. Ecco come indossarla.

La stampa Bambi, ispirata al manto del cerbiatto, è tra le fantasie più tenere e sofisticate della stagione e conquista oggi cappotti, giacche, abiti, scarpe e accessori. Il suo successo crescente si deve soprattutto ai guardaroba di star e trendsetter, che l'hanno resa un motivo da avere nel proprio armadio.

La svolta in chiave sexy porta la firma di Kylie Jenner, apparsa al LACMA Art+Film Gala di Los Angeles il 7 novembre 2026 con un abito couture di Ashi Studio. Il modello è aderente, metallizzato e con la schiena completamente scoperta, e la sua fantasia richiama proprio il manto del cerbiatto.

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Kylie Jenner e Tory Burch lanciano il motivo cerbiatto

Kylie Jenner ha trasformato la stampa cerbiatto in un look da serata, scegliendo per il gala di Los Angeles un abito couture che unisce il pattern a una linea essenziale e audace. La scelta del metallizzato e della schiena scoperta dimostra quanto questa fantasia possa adattarsi a un contesto glamour.

Tra le designer che hanno puntato sul pattern molto prima della sua diffusione c'è Tory Burch, che lo ha proposto nella scorsa stagione fredda. La sua scelta anticipa il ritorno del motivo animalier come elemento di stile, non soltanto come tendenza passeggera legata a una singola collezione.

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Il motivo cerbiatto funziona anche perché le sue sfumature naturali si abbinano con facilità a tonalità classiche. Il marrone fondente, il nero e il panna permettono di costruire look sobri, ideali sia per il giorno sia per un'occasione più elegante.

Giacche in cavallino e pony hair nelle collezioni luxury

Nelle collezioni luxury la stampa cerbiatto è diventata soprattutto una giacca, come dimostra il capo scelto da Sofia Richie, che punta tutto sulla giacca deer in cavallino. Il modello è indicato come un must-have delle proposte di alta gamma.

Le sfilate Prefall 2026 di Chanel e Valentino hanno confermato il peso del pattern, con passerelle invase da bon ton jacket a motivo cerbiatto. La presenza nelle collezioni di due maison così influenti indica che il motivo non è rimasto confinato alla moda occasionale.

Il pony hair, cioè il cavallino, è il materiale che ricorre in molte proposte di stagione. Reformation e St. Agni hanno scelto questa finitura per le loro creazioni, offrendo alternative che portano lo stesso richiamo animalier in capi di uso quotidiano.

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Infradito animalier e borse pony hair nel guardaroba

L'ultima ossessione di star e fashioniste sono le infradito animalier, che rappresentano l'estensione più inattesa della stampa cerbiatto. Il motivo passa così dai capi di abbigliamento alle calzature estive, mantenendo la stessa palette di marrone, nero e panna.

La stagione delle borse in pony hair segue direttamente l'esempio delle passerelle, dove il cavallino è diventato un materiale di riferimento per gli accessori. Abbinare una borsa di questo tipo a un capo con stampa cerbiatto permette di costruire un look coordinato senza eccessi.

In sintesi, il motivo animalier più delicato ha imparato a farsi notare, passando da cappotti e giacche fino alle scarpe e alle borse. Come sottolinea il messaggio finale della tendenza, anche l'animale apparentemente più innocuo ha imparato a tirare fuori gli artigli.