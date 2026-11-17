Stan Shih, fondatore di Acer e inviato di Taiwan all'APEC, annuncia interazioni attive a Shenzhen il 18 novembre 2026, nonostante le tensioni geopolitiche con la Cina.

Stan Shih, fondatore di Acer e inviato speciale di Taiwan, ha dichiarato mercoledì 18 novembre 2026 che intende impegnarsi attivamente con gli altri membri durante il vertice dell'APEC previsto per questa settimana a Shenzhen, in Cina. La sua partecipazione a questo evento si inserisce in un contesto diplomatico fortemente caratterizzato da tensioni geopolitiche tra Taipei e Pechino, rendendo ogni interazione un atto di alta precisione strategica. Shih ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo costruttivo nonostante le profonde divergenze politiche esistenti tra le due sponde dello Stretto di Taiwan.

Posizione Ufficiale di Taipei e Tensioni con Pechino

Il gruppo di cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) rappresenta una delle poche istituzioni internazionali che includono ufficialmente Taiwan, nonostante l'isola sia diplomaticamente isolata e considerata dalla Cina come parte integrante del proprio territorio nazionale. Le relazioni bilaterali tra Taipei e Pechino si trovano attualmente a livelli di estrema tensione, con Pechino che rifiuta categoricamente qualsiasi forma di dialogo diretto con il presidente di Taiwan, Lai Ching-te. Pechino definisce Lai un "separatista", mentre le forze armate cinesi conducono operazioni quotidiane intorno all'isola per ribadire le proprie rivendicazioni sovrane. Lai Ching-te, dal canto suo, respinge fermamente le pretese di sovranità di Pechino, mantenendo una posizione ferma sulla identità politica di Taiwan.

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Strategia Diplomatica di Stan Shih e Ruolo di Acer

Prima di imbarcarsi per Shenzhen, Stan Shih ha espresso la propria convinzione che Taiwan sia un partner indispensabile nel panorama tecnologico globale, nell'industria dell'intelligenza artificiale e nelle catene di approvvigionamento internazionali. Shih ha affermato che il suo obiettivo è condividere con le economie partecipanti la ricca esperienza e i punti di forza accumulati da Taiwan in questi settori strategici. La sua missione include anche il desiderio di mostrare alla comunità internazionale la forza e i contributi tangibili dell'isola, definendo Taiwan un membro affidabile e stabile della regione Asia-Pacifico. Questa dichiarazione mira a posizionare Taipei non solo come attore politico, ma come pilastro economico cruciale per la stabilità tecnologica mondiale.

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Procedura di Selezione e Richieste Garanzie di Partecipazione

Taiwan adotta una prassi consolidata nominando ex funzionari pubblici o dirigenti aziendali di alto profilo, come lo stesso Stan Shih, come propri rappresentanti ai vertici dell'APEC. Questa scelta mira a evitare problemi politici diretti, sfruttando invece la sfera economica per facilitare incontri con membri di alto livello delle delegazioni di paesi alleati come gli Stati Uniti e il Giappone. In vista del vertice, Taipei ha ripetutamente sollevato lamentele riguardo agli sforzi cinesi per "sminuire" la sua partecipazione, chiedendo esplicitamente garanzie scritte da Pechino che tale comportamento non si ripetesse. Pechino ha risposto dichiarando di gestire la partecipazione della "regione di Taiwan" in conformità con il principio di "una sola Cina" e con le regole e le consuetudini dei memorandum d'intesa rilevanti dell'APEC.

Prospettive Geopolitiche e Incontro tra Trump e Xi

Oltre alle dinamiche legate a Taiwan, il vertice di Shenzhen è atteso come un palcoscenico cruciale per le relazioni globali, in particolare per il previsto incontro tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il presidente cinese, Xi Jinping. Si tratta del terzo incontro tra i due leader previsto per quest'anno, segnando un possibile punto di svolta o consolidamento nelle relazioni tra le due superpotenze. Sebbene gli inviati taiwanesi abbiano in passato interagito con Xi Jinping in altre sedi APEC, tali incontri sono solitamente limitati a strette di mano educate o cenni di saluto. Tuttavia, la presenza di figure chiave come Stan Shih e la presenza di Trump potrebbero elevare lo status del vertice, trasformandolo in un evento ad alto impatto per l'economia asiatica e la stabilità regionale.