Stand By Me torna al cinema dopo 40 anni: tre giorni per rivivere l'estate dell'amicizia

Il film cult di Rob Reiner, tratto da Stephen King, sarà proiettato dal 27 al 29 giugno 2026 in versione restaurata. Un viaggio nell'adolescenza tra binari, boschi e sogni.

Stand By Me , il film cult di Rob Reiner torna al cinema dopo 40 anni dalla prima uscita. Per celebrare l'anniversario, la pellicola sarà proiettata in sala per soli tre giorni, dal 27 al 29 giugno 2026.

Un'occasione imperdibile per chi ha amato questa storia di formazione e per le nuove generazioni che potranno scoprire un capolavoro senza tempo. Il film, tratto dal racconto "The Body" di Stephen King, racconta l'estate del 1959 in una piccola città dell'Oregon. Quattro ragazzini di dodici anni - Gordie, Chris, Teddy e Vern - decidono di mettersi in cammino lungo i binari della ferrovia per trovare il corpo di un ragazzo scomparso.

Quella che inizia come un'avventura ingenua si trasforma in un viaggio iniziatico denso di emozioni, paure e scoperte. Ogni personaggio porta con sé un bagaglio di fragilità e sogni: Gordie, il narratore, è un aspirante scrittore che cerca l'approvazione del padre; Chris, il leader, lotta contro i pregiudizi di una famiglia segnata dalla violenza; Teddy, testardo e sognatore, vive con un padre reduce di guerra; Vern, il più timido, è in cerca di coraggio.

Insieme, affrontano bulli, cani feroci e il mistero della morte, mentre il legame tra loro si consolida nel segno di un'amicizia destinata a durare per sempre. La colonna sonora, con l'omonimo brano di Ben E. King, accompagna momenti iconici come la scena dei binari e il falò notturno. A 40 anni di distanza, "Stand By Me" conserva intatta la sua potenza evocativa.

Il film non è solo un ritratto nostalgico dell'infanzia, ma una riflessione universale sul crescere e sulle perdite che segnano il passaggio all'età adulta. La regia di Reiner dosa con maestria leggerezza e dramma, mentre la sceneggiatura di Raynold Gideon e Bruce A. Evans resta fedele allo spirito di King.

Per i cinquantenni di oggi, rivedere il film significa riscoprire un pezzo della propria gioventù; per i ragazzi di oggi, è un tuffo in un'epoca senza smartphone, fatta di corse nei boschi e segreti sussurrati. Un'esperienza cinematografica che merita di essere vissuta sul grande schermo, come la intendeva il regista. Non a caso, la pellicola è stata restaurata in 4K per l'occasione, restituendo la calda fotografia d'epoca e la vivida atmosfera dell'Oregon degli anni Cinquanta.

In un'epoca di blockbuster digitali, "Stand By Me" offre una pausa autentica: un viaggio nel tempo che parla al cuore di tutti, ricordandoci che l'amicizia è l'unico bagaglio necessario per affrontare l'ignoto





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