Stand Still and See: Rue e Laurie affrontano DEA e minacce

La terza stagione della serie torna ai livelli delle prime stagioni con un episodio pieno di azione e tunte. Rue si scontra con Laurie e Alamo in una corsa disperata tra DEA, minacce e desiderio di redenzione.

3x06 riporta finalmente la serie ai livelli delle prime stagioni. Nell’episodio ‘Stand Still and See’, Rue affronta Laurie e Alamo in una corsa disperata tra DEA, minacce e desiderio di redenzione, mentre Cassie vive il momento più doloroso e potente del suo percorso in una scena straordinaria con Sydney Sweeney.

Zendaya è immensa e Sam Levinson firma un capitolo intenso, visionario e sorprendentemente umano, tra riferimenti biblici, western contemporaneo e drammi sentimentali. Il finale lascia senza fiato. Disponibile su Sky e NO





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Zendaya Sam Levinson Western Contemporáneo Drama Sentimentale Biblico

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