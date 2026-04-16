Stanisic attacca Rüdiger dopo Bayern-Real: "Gomitat a terra e insulti, è inaccettabile"

Il difensore del Bayern Monaco, Josip Stanisic, denuncia un presunto colpo proibito e insulti da parte di Antonio Rüdiger durante la semifinale di Champions League contro il Real Madrid. L'episodio, a suo dire, sarebbe rimasto impunito dall'arbitro e precede il gol del Real. Stanisic definisce il comportamento dell'avversario "inaccettabile" e "non abbastanza uomo da ammetterlo".

La semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid continua a generare discussioni anche a partita conclusa, con il difensore croato del Bayern, Josip Stanisic , che ha denunciato un episodio controverso. Stanisic ha rimarcato un intervento falloso subito da Antonio Rüdiger , centrale del Real Madrid , che a suo dire sarebbe rimasto impunito dall'arbitro e che avrebbe preceduto il gol del momentaneo 3-2 per gli spagnoli.

Secondo la ricostruzione fornita dal giocatore croato, mentre serviva un compagno, sarebbe stato colpito con una gomitata al fianco. Questa azione ha scatenato la sua reazione, ulteriormente alimentata, a detta sua, da presunti insulti ricevuti mentre giaceva a terra.

'Mi vede arrivare e mi viene addosso di corsa. In passato si sarebbe fermato il gioco, non so perché non sia successo', ha dichiarato Stanisic, esprimendo il suo sconcerto per la mancata interruzione del gioco.

Il difensore ha poi inasprito le sue dichiarazioni, invitando Rüdiger a confessare quanto accaduto mentre lui era a terra: 'Quello che è successo mentre ero a terra potete chiederlo a lui. Per me un comportamento del genere è assolutamente inaccettabile. Forse è abbastanza uomo da ammetterlo'.

Nonostante la rabbia e la tensione del momento, Stanisic ha cercato di chiudere la questione senza alimentare ulteriori polemiche, affermando: 'Non voglio rancori, per me la questione è chiusa. Ma certe cose non dovrebbero accadere'.

L'intervento di Stanisic ha sollevato interrogativi sulla gestione arbitrale dell'incontro, specialmente in un momento cruciale della partita. Oltre all'episodio con Rüdiger, Stanisic ha anche espresso un giudizio sull'espulsione di Eduardo Camavinga, definendola discutibile e ipotizzando che l'arbitro non si fosse accorto del primo cartellino giallo ricevuto dal centrocampista del Real Madrid: 'Non credo che l’arbitro si fosse accorto del primo giallo'.

Queste dichiarazioni aggiungono un ulteriore livello di dibattito a una partita già ricca di emozioni e controversie, mettendo in luce le difficoltà arbitrali e le dinamiche emotive che spesso caratterizzano sfide di tale portata. La Champions League è nota per questi scontri intensi che spesso portano a discussioni post-partita, soprattutto quando una qualificazione è in palio e ogni singolo episodio può risultare decisivo per l'esito finale.

L'atteggiamento di Stanisic, pur esprimendo forte disappunto, dimostra una volontà di superare l'accaduto, pur sottolineando la necessità di un maggiore fair play in campo, specialmente nei momenti di maggiore pressione. La sua testimonianza getta luce su una possibile mancanza di rispetto da parte di un avversario, aspetto che va oltre la semplice azione di gioco e tocca la sfera del comportamento sportivo.

La replica, o la mancata replica, di Rüdiger a queste accuse sarà un elemento da monitorare nei prossimi giorni, poiché potrebbe ulteriormente alimentare o, al contrario, sedare il dibattito. La cultura dello sport d'élite richiede non solo prestazioni eccellenti ma anche un comportamento impeccabile, e le parole di Stanisic puntano a ricordare questo principio fondamentale





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