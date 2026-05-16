Stankovic prossimo passageo d'Inter? La cifra altisonante potrebbe ostacolare la predisposizione dell'Inter alla riportata allegramente

La volontà dei nerazzurri di riacquistare Aleksandar Stankovic per una successiva stagione non significa la definitiva permanenza a Milano per il giovane talento serbo. Il club nerazzurro potrebbe vacillare davanti a possibili cifre molto interessanti, che potrebbero ostacolare l'adesione a questa operazione. Inoltre, non dimentichiamo che L'Inter e l'operazione Stankovic jr: mezza Europa sul talento serbo e che i due club di Premier già menzionati non hanno ancora palesato offerte economiche per intavolare discorsi ufficiali.

la volontà dell'Inter di esercitare la recompra per Aleksandar Stankovic non significa permanenza automatica a Milano per la prossima stagione. Anzi, il club nerazzurro potrebbe vacillare davanti a certe cifre, soprattutto se si trattasse di quelli circa il double del valore della 9,5 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del ventenne serbo la scorsa estate.

Dunque per il club di Viale Liberazione potrebbe concretizzarsi un margine interessante, da reinvestire sul mercato per potenziare la rosa attuale a disposizione di Chivu a fronte del sacrificio di un giovane dalle prospettive a dir poco interessanti. Non va dimenticato infatti che L'Inter e la ricompra di Stankovic jr: mezza Europa sul talento serbo.

Allo stato attuale la recompra immediata più la relativa cessione rappresenta ovviamente una possibilità, un ragionamento che i dirigenti nerazzurri stanno facendo alla luce anche dell'appetibilità che il talentino classe 2005 sta riscuotendo nell'Europa che conta





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