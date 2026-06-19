L'attore statunitense Stanley Tucci ha sorpreso tutti partecipando al Royal Ascot, un evento aristocratico che riunisce la famiglia reale e l'alta società inglese. La sua presenza insieme alla moglie, l'agente letteraria Felicity Blunt, ha creato un'atmosfera unica e speciale.

Stanley Tucci sorprende al Royal Ascot : un giro in carrozza e una corsa dei cavalli vista insieme a Carlo III e Camilla . L'attore statunitense, noto per il suo stile impeccabile, è salito sul palco reale insieme alla moglie, l'agente letteraria Felicity Blunt .

La coppia ha partecipato alla processione e ha goduto di alcuni privilegi, come bere champagne e conversare con le massime personalità della monarchia più importante al mondo. Tucci ha anche annunciato un nuovo progetto nel Regno Unito, un viaggio alla scoperta dei cibi della Gran Bretagna che sarà pubblicato per National Geographic.

La passione per le corse dei cavalli è comune sia a Tucci che a sua moglie, e l'attore ha riportato questa tradizione nei suoi lavori televisivi, raccontandone la storia anche italiana. La coppia ha anche partecipato all'organizzazione di una cena italiana, organizzata da Charles nella sua tenuta di Highgrove, come celebrazione dello 'slow food' e della sostenibilità gastronomica.

Tucci ha origini calabresi e ha collaborato con numerose celebrità, come il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, Donatella Versace o il fondatore di Yoox, Federico Marchetti. La coppia è da tempo molto vicina a re Carlo e alla regina Camilla, partecipando sia al funerale di Elisabetta II che all'incoronazione dell'attuale monarca. Una compagnia che ha messo insieme, sulla stessa carrozza, due coppie vicine al Re e alla Regina, per quanto con storie, provenienze e soprattutto retaggi molto diversi.

Due coppie unite ai reali anche dalla passione per le corse dei cavalli. Artisti e aristocratici. Reali e cittadini d'oltreoceano, insieme. Oltre le rigide convenzioni e proiettati in avanti





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