Star italiane negli USA: il rimpianto di Ferro, Canalis e Muccino

Analisi delle dichiarazioni di Tiziano Ferro, Elisabetta Canalis e Gabriele Muccino sul loro rapporto complesso con gli Stati Uniti e il desiderio di tornare in Italia.

Il sogno americano sta cambiando volto per molte celebrità italiane che hanno trascorso anni oltre oceano. Tra scossoni politici e cambiamenti sociali negli Stati Uniti, il rapporto tra l'America e volti noti come Tiziano Ferro, Elisabetta Canalis e Gabriele Muccino torna a essere al centro del dibattito pubblico.

Il sentimento di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro vive a Los Angeles da anni ma ha chiarito la sua posizione in un'intervista a Tgcom24 di maggio scorso. L'artista di Latina ha dichiarato esplicitamente che il suo Paese gli manca profondamente durante la celebrazione dei venticinque anni di Xdono. Ha definito la sua permanenza negli Stati Uniti come quella di un rifugiato legato da un progetto che non ha funzionato.

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Il cantante non nasconde la sua rabbia riguardo ai diritti civili che considera inferiori per i suoi figli rispetto ad altri bambini americani. La sua dichiarazione è stata diretta: non vuole mettersi in cattedra ma sente il bisogno di mettere a nudo il suo disagio personale e sociale. La sua esperienza è segnata anche dalla fine del matrimonio con Victor Allen.

La scelta di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis, trasferitasi a Los Angeles nel 2012, ha confessato al settimanale F il desiderio di tornare in Italia per far crescere sua figlia Skyler Eva. La showgirl ha sposato il chirurgo Brian Perri nel 2014, dal quale si è poi separata. La sua visione futura prevede una vita in campagna piena di cani e cavalli adottati per ritrovare serenità.

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Nonostante il forte richiamo delle origini, il suo rapporto con l'America rimane sereno. Ospite a Verissimo a settembre scorso, ha spiegato che aveva lasciato l'Italia per ricominciare in un ambiente con meno pressioni. Oggi lavora in Italia conducendo Tu si que vales ma il legame con le sue radici continua a farsi sentire fortemente nel tempo.

Le riflessioni di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino ha vissuto e lavorato negli Stati Uniti per dodici anni collaborando con star come Will Smith e Russell Crowe. Nonostante i successi professionali, il regista romano ha espresso un forte rifiuto verso la società americana basandosi sulle violenze tangibili osservate durante la sua permanenza oltreoceano. Ha parlato apertamente di disagi razziali e di ingiustizie subite dalla comunità nera.

Già nel 2020 in un'intervista all'Adnkronos ha descritto scene di violenza quotidiana che entravano sottopelle. Muccino ha sottolineato la realtà di uomini ammanettati dalla polizia senza motivo, definendo l'America un paese violentissimo. La sua esperienza ha evidenziato come il successo professionale non possa cancellare il disagio sociale percepito in quel contesto.