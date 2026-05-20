Star's Lipstick Revolution: A New Era of Red Lipstick

The article discusses the transformation of celebrities' lips from nude to vibrant red, highlighting the various styles and techniques used to achieve this look. It also mentions the impact of the red lipstick trend on the Cannes Film Festival and the beauty looks of various celebrities.

Finalmente dopo anni di nude lips, le bocche della star si tingono del colore della sensualità, della passione, della femminilità e del potere, con overling su texture lucide oppure opache.

Le declinazioni sono tante. Uno stile decisamente più incisivo rispetto a quello della maggioranza della celebrities invitate a salire la scalinata della Croisette, e che strizza l'occhio a un'estetica dall'eleganza classica che ognuna ha interpretato a suo modo. Serata dopo serata c'è sempre qualcuna che il tappeto rosso lo conquista con una bocca en pendant. Lebbra che emergono sul viso dal tono ben calibrato e il microliner quasi impercettibile.

Il re del look è lui.è un elogio al dettaglio più classico della bellezza femminile, che la star ha abbinato a un lob dalle onde arrotondate in sotto in stile Marilyn Monroe che ha lasciato gli occhi clean, senza un filo di trucco, per fare della bocca il focus del look. Opaco, al punto da sembrare quasi polveroso è una versione di rossetto a effetto tempera che quasi non richiede matita e che, di nuovo, è l'unico protagonsita del volto accesso oslo da un punta di blush anch'esso sul rosso.

Dall'applicazione di precisione, l'effetto satinato è un esempio di bocca rossa dallo stile couture che la modella ha abbinato a occhi dalle ciglia definite ma non cariche, viso luminoso e un'acconciatura sleek impeccabile, e le sue iconiche sopracciglia folte e definite. Un masterpiece.

Leggermente sbarazzino e unico protagonista del viso di Jella Haase insieme a un spolverata di blush, per non caricarlo troppo, in una nuance che sa di estate, un vivace rosso aranciato..così si chiama l'applicazione della matita o dell'eyeliner nelle rima cigliare superiore per dar più intensità alle ciglia. Un tecnica ben nota a Hollywood e adottata da molte star per bucare lo schermo con lo sguardo.ha scelto di bilanciare il suo sguardo incorniciato da lenti extra size con un rossetto rosso opaco a contrasto, così l'effetto empowering è assicurato.

L'attrice francese è la miglior ambassador del rossetto rosso, perché a 73 anni continua a indossarlo con classe, dimostrando quanto sia un dettaglio del trucco davvero trasversale. La combo cateye e rossetto rosso, quello che ha scelto l'attrice nostrana Matilde Gioli, che appena può scegli il red lipstick per catturare gli sguardi.

Il rossetto rosso giocoso di Rossi De Palma Divertente e goliardico, anche così può essere il rossetto rosso nella sua tonalità più vivace, e Rossi De Palma lo dimostra. Con quel nome del resto. Luminoso e in perfetta sintonia con il look da diva della old Hollywood, reso contemporaneo dalla scelta della nuance che tende al fragola e applicato senza matita.

Una scelta meno classica, più drammatica e che valorizza il sorriso, perché ce lo hanno detto fino alla nausea i make-up artist, se il rossetto ha una punta di blu ha l'effetto ottico di sbiancare i denti. Lo stile della modella è molto contemporaneo perché applicato con un leggero overlining.

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Noi però abbiamo scelto i 10 beauty look avvistati a Vienna con un quid in più. Menzione d'onore a parte per il nostro Sal Da Vinci della cui pelle glow si parla tantissim





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