Starmer definisce 'avventato' l'incidente nella Manica

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito 'avventato' l'incidente avvenuto nella Manica che ha coinvolto una nave da guerra russa. L'incidente è avvenuto martedì, secondo quanto riferito dai ministeri della difesa di Gran Bretagna e Russia.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito 'avventato' l'incidente avvenuto nella Manica che ha coinvolto una nave da guerra russa . L'incidente è avvenuto martedì, secondo quanto riferito dai ministeri della difesa di Gran Bretagna e Russia.

Il ministero russo ha dichiarato che l'equipaggio della fregata ha avvistato uno yacht che navigava su una rotta che rischiava di provocare una collisione con la nave. Dopo ripetuti tentativi falliti di stabilire un contatto radio, la fregata ha sparato colpi di avvertimento, compresi colpi di armi leggere, davanti allo yacht. Il primo ministro britannico ha detto che la nave russa stava 'alla deriva' e che gli spari erano 'un atto sconsiderato'.

Ha aggiunto che la coppia a bordo dello yacht deve aver vissuto un momento di terrore. Il ministero della Difesa britannico ha descritto l'accaduto come 'un incidente isolato' e non collegato all'intercettazione di una nave della flotta fantasma russa intercettata dai commando britannici nel fine settimana





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