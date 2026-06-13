Starmer e Trump discutono gli sforzi di pace in Iran e la libertà di navigazione

Il premier britannico Starmer ha confermato il sostegno del Regno Unito a un accordo di pace in Iran durante un colloquio telefonico con il presidente Trump, con entrambi i leader che hanno sottolineato l'importanza di ripristinare le rotte marittime per ridurre l'impatto economico globale.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha discusso degli sforzi per porre fine al conflitto in Iran durante una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , come riportato da Downing Street sabato.

Starmer ha espresso apprezzamento per i progressi raggiunti finora e ha ribadito che il Regno Unito è pronto a sostenere l'attuazione di qualsiasi accordo di pace e a collaborare con i partner internazionali per garantirne il successo. Inoltre, i due leader hanno concordato sulla necessità di ristabilire la libertà di navigazione per attenuare l'impatto economico globale di questa crisi.

Questo colloquio avviene in un contesto di tensioni internazionali, dove gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare la propria posizione geopolitica anche attraverso iniziative come le minacce di aumento dei dazi per convincere un paese a cedere territori strategici, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni riguardanti la Groenlandia





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