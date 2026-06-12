Starmer respinge le accuse di aver perso autorevolezza e promette di lottare per il suo ruolo

Il premier britannico Keir Starmer ha negato di aver perso autorità dopo le dimissioni del ministro della Difesa John Healey, che lo ha accusato di non stanziare risorse sufficienti per la sicurezza. Starmer ha affermato che combatterà qualsiasi sfida e che la difesa rimane una priorità, nonostante i vincoli finanziari.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha respinto con determinazione l'ipotesi di aver perso autorevolezza nel suo ruolo, affermando in un'intervista alla BBC che intende combattere per mantenere la guida del governo e che qualsiasi suo eventuale successore dovrà confrontarsi con i medesimi, stringenti vincoli finanziari.

Le sue dichiarazioni, le prime pubbliche dopo le dimissioni a sorpresa del ministro della Difesa John Healey, segnano una decisa controffensiva verbale in un momento di crescente pressione interna. Healey, infatti, aveva rassegnato le dimissioni accusando Starmer di non essere in grado di garantire le risorse necessarie per la sicurezza nazionale, un attacco che non solo metteva in discussione le scelte di bilancio ma anche l'autorità del premier sulla sua squadra di governo.

In risposta, Starmer ha categoricamente negato le critiche, ribadendo che la difesa e la sicurezza rimangono le priorità assolute del suo esecutivo e che ha già compiuto scelte difficili, definendole "hard-edged", per ridurre i fondi ad altri dipartimenti e reindirizzarli verso gli investimenti nel settore della difesa. Ha sottolineato che la sfida economica strutturale è un fattore oggettivo che prescinde dal leader, dichiarando: "Chiunque sia il primo ministro dovrà affrontare le stesse difficoltà che sto affrontando io.

Nulla di tutto ciò cambierà". Il premier ha inoltre chiarito che la sua decisione di restare in carica non è motivata da vanità personale o testardaggine, ma da un profondo senso del dovere verso il paese, per il quale è stato eletto nonostante le "circostanze difficili".

Il suo rifiuto di "andarsene" e la promessa di combattere qualsiasi sfida interna delineano un quadro politico segnato da una lotta per il potere all'interno del partito laburista, con i rivali che si preparano a una possibile competizione nei prossimi mesi. La vicenda si svolge in un contesto di dibattito acceso sulle priorità di spesa, con la difesa che assorbe crescenti risorse a scapito di altri settori, e riflette le tensioni tra necessità di sicurezza nazionale e strettoie fiscali.

L'episodio evidenzia le sfide che il governo Starmer deve gestire, tra pressioni esterne, critiche interne e la ricerca di un equilibrio tra le promesse elettorali e la realtà dei conti pubblici. La fermezza mostrata dal premier suggerisce una volontà di resistere alle spinte centrifughe, ma la decisone di Healey potrebbe aver aperto una crepe più profonde nella sua leadership, con implicazioni per la stabilità futura dell'esecutivo.

La narrazione pubblica che Starmer tenta di costruire è quella di un leader pragmtico e responsabile, costretto a fare scelte dolorose ma necessarie, ma i suoi antagonisti potrebbero cercare di presentarlo come un primo ministro indebolito, incapace di tenere unita la sua squadra e di garantire la sicurezza del paese. Il tutto avviene mentre il Regno Unito si confronta con sfide geopolitiche complesse, dal conflitto in Ucraina alla necessità di rafforzare le proprie capacità di difesa, in un contesto di alleanze internazionali che richiedono impegni finanziari significativi.

In questo scenario, ogni parola del premier e ogni mossa dei suoi potenziali successori sono analizzate per valutare la tenuta del governo e la direzione delle politiche britanniche. La risposta di Starmer, quindi, non è solo una difesa personale ma anche un tentativo di fissare i termini del dibattito pubblico, spostando l'attenzione dalla sua leadership alle sfide strutturali che il paese affronta, nella speranza di guadagnare tempo e legittimità





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