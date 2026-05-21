Stars break Cannes festival rules through daring transformations

The Cannes Film Festival, traditionally known for its glamorous atmosphere and strict dress code, has been transformed by stars who defy the rules and reinterpret the festival spirit. Kristen Stewart's nude effect makeup, Bella Hadid's semi-transparent 'feticcio' makeup, Sharon Stone's volumptuous looks - these are some of the daring transformations that have captured the attention of critics and audiences.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica).

Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune terze parti interessate potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kristen Stewart Bella Hadid Sharon Stone Makeup Fashionwear Boutique Interpret Festive Spirit Violation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Malore durante il film di Almodóvar, proiezione interrotta a CannesEmergenza nella sala Bazin durante la visione di “Amarga Navidad”. La proiezione ufficiale nel Grand Théatre Lumière si è svolta regolarmente

Read more »

Cannes Film Festival 2026: Jury Includes Demi Moore, Ruth Negga, and Paul LavertyAccadrà il 16 maggio 2026.

Read more »

La Storia protagonista a Cannes, i film e gli ospiti di oggiAlmòdovar e il russo Zvyagintsev incontrano la stampa

Read more »

'Fjord' di Christian Mungiu è il film più scomodo di questa Cannes 2026Sebastian Stan e Renate Reinsve protagonisti di un film scomodo, intelligente, tratto da una storia vera che divise la Norvegia dieci anni fa.

Read more »