Start del 1 giugno 2026: negoziati USA-Iran stagnanti, allarme Ebola in Italia, emergenze internazionali e cronaca nera

Le principali notizie del 1 giugno 2026: tensione nei negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran, doppia sessione di emergenza al Consiglio di Sicurezza ONU per drone in Romania e avanzata israeliana in Libano. In Italia, sospetto caso di Ebola a Cagliari, drammatico salvataggio in grotta nel Cuneese, blocco di manager per sfruttamento di lavoro a Milano, aggiornamenti sul caso Beatrice a Bordighera, incidente fatale nel Foggiano e attentato contro un giornalista nel Vicentino.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è lunedì 1 giugno 2026. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano senza un accordo definitivo.

Il presidente Donald Trump ha espresso insoddisfazione per il memorandum di intesa presentato da Teheran, che subisce continue modifiche. Il testo prevede l'impegno iraniano a non sviluppare armi nucleari, ma Trump vorrebbe includere anche la consegna dell'uranio arricchito già in questa fase, mentre la controparte preferirebbe rinviare la questione alla tregua di 60 giorni che scatterebbe dopo la firma.

Le divergenze riguardano anche il destino dei fondi iraniani congelati all'estero: il presidente americano non vuole un accordo che preveda il rilascio diretto di miliardi di dollari. Intensa giornata per il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che si riunisce in due sessioni di emergenza per affrontare temi internazionali critici. I cinque membri permanenti e i dieci non permanenti discuteranno prima dell'incidente del drone caduto su un edificio a Galati, in Romania, vicino al confine ucraino.

Subito dopo, l'organo affronterà l'espansione dell'occupazione israeliana in Libano, dopo che l'IDF ha conquistato la fortezza crociata sul fiume Litani, segnando l'incursione più profonda nel Paese dei Cedri da oltre 26 anni. Il modello di consegna a domicilio di Today, la scommessa di Salvatore Palella che sfida i giganti del food delivery, garantisce agli shopper condizioni uniche: stipendio minimo di 13,50 euro, malattia, bonus e tutele superiori a quelle delle piattaforme.

L'iniziativa, che nasce dopo il crac dei monopattini, offre una prospettiva diversa nel settore della logistica urbana. Sospetto caso di Ebola a Cagliari: un cittadino italiano di origini congolesi, rientrato da un viaggio in Congo, ha manifestato sintomi compatibili con il virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità e i campioni saranno analizzati allo Spallanzani.

L'epidemia di Ebola ceppo Bundibugyo continua a diffondersi in Congo e Uganda, con 906 casi sospetti e 223 decessi registrati solo nella Repubblica Democratica del Congo. Un uomo di 20 anni è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel Cuneese, dopo un incidente avvenuto il pomeriggio del 31 maggio. Il soccorso alpino e speleologico piemontese sta conducendo un intervento complesso, che richiederà ancora diverse ore.

Il giovane, parte di un gruppo di professionisti in esplorazione, sarebbe rimasto ferito al piede per la caduta di una roccia. Un manager, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro nel caso della costruzione del nuovo Consolato USA a Milano, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre cercava di imbarcarsi per la Turchia. Secondo la Procura, l'azienda avrebbe utilizzato centinaia di manovali indiani pagati circa 2 euro all'ora, in condizioni definite di "paraschiavismo".

Dopo l'avvio delle indagini, un vertice aziendale avrebbe consigliato al manager di fuggire all'estero. Aggiornamento sul caso di maltrattamenti a Bordighera: la piccola Beatrice, due anni, sarebbe morta a febbraio dopo mesi di sevizie. Il compagno della madre, Manuel Iannuzzi, è stato arrestato. Le accuse sono state inasprite: da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte.

La bimba avrebbe ricevuto un colpo alla testa con un corpo contundente il 7 febbraio, seguito da un rapido peggioramento. Tragico incidente stradale in provincia di Foggia: un giovane è morto alle 3 di notte del 31 maggio mentre si trovava sul sedile posteriore di una Renault Megane con targa polacca. L'auto, guidata da un sedicenne, è uscita fuori strada dopo aver ignorato un posto di blocco e aver dato inizio a un inseguimento.

Attentato contro il giornalista de L'Altopiano Adriano Cappellari: nella notte del 31 maggio la sua abitazione a Enego (Vicenza) è stata colpita da colpi d'arma da fuoco. I malviventi hanno lasciato sul posto anche alcune bombole di gas, in un atto intimidatorio rimasto sotto inchiesta





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