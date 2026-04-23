Start: Le Notizie Essenziali del 23 Aprile 2026

Aggiornamento completo sulle principali notizie del giorno: situazione economica italiana, tensioni internazionali, crisi energetica, sport, sicurezza stradale, dibattiti politici e cronaca nera.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 23 aprile 2026. Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione Europea, ha confermato che il rapporto deficit/pil italiano nel 2025 è stato del 3,1 per cento, di poco superiore al limite del 3 per cento consentito dai trattati europei: il mancato rispetto di questa soglia non permette quindi all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, aperta dalla Commissione Europea nel 2024.

'Piaccia o non piaccia, sono le regole', commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I pasdaran hanno sequestrato due navi cargo e ne hanno colpita una terza. I Volenterosi intanto 'studiano' un piano per la riapertura dello Stretto.

Le navi della Marina militare sono pronte a partire, ma non appena la guerra nel Golfo sarà conclusa. A salpare per raggiungere le acque insidiose zeppe di ordigni nei fondali al largo dell'Iran, saranno almeno quattro imbarcazioni: due cacciamine, una di scorta e una logistica di appoggio, per il rifornimento di carburante. Non si può escludere che siano affiancate da una nave di difesa missilistica, come una fregata o un cacciatorpediniere.

Il capo di Stato maggiore della Marina militare, Giuseppe Berutti Bergotto, ha parlato di 'operazioni che devono essere fatte in una situazione non conflittuale perché sono molto delicate e comportano dei rischi'. La Commissione europea ha varato il piano 'AccelerateEU' per fronteggiare la crisi energetica. Sono contemplati aiuti di Stato per i settori più esposti, più coordinamento sulle riserve di gas e petrolio e riduzione delle accise sull'elettricità per famiglie e imprese.

Scompare l'ipotesi di imporre un giorno obbligatorio di telelavoro. Per la situazione aerei, a breve sarà operativo un osservatorio europeo ad hoc. United Airlines intanto ha deciso aumenti tariffari generalizzati del 15-20% e ha ridotto la sua offerta per il 2026 del 5%. Per l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary, l'unico Paese europeo che rischia di restare a corto di cherosene 'è il Regno Unito'.

Le previsioni non sono ottimistiche: 'Le compagnie petrolifere dicono che non ci saranno rischi di approvvigionamento durante maggio, ma non siamo sicuri per quanto riguarda giugno'. L'Italia ai Mondiali del 2026 al posto dell'Iran. È la richiesta avanzata dall'inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, alla Fifa, spiegando che i quattro campionati del Mondo vinti dagli Azzurri giustificano lo scambio.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il piano è uno 'sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgio Meloni' dopo gli attacchi del presidente alla presidente del Consiglio per la guerra in Iran. L'Iran però ha fatto sapere nelle ultime ore di essere pronto per il torneo che si apre in giugno e che intende partecipare. Slitta dal 16 maggio al 16 luglio l'obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un'assicurazione Rc.

Lo comunicano il ministero dei Trasporti e quello delle Imprese, spiegando di avere accolto la richiesta dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici per 'esigenze di natura tecnico-organizzativa'. Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell'obbligo per i proprietari di dotare i monopattini della targa. Esami e visite, così i tre ragazzi di CiaoDott promettono di tagliare le liste d'attesa, il giorno dopo la bufera per le affermazioni sulla premier italiana Giorgia Meloni, non si scusa e rilancia.

'Condividendo le idee di Mussolini, aderisce ai crimini dell'Italia fascista. Dimostra simpatia per questi crimini appoggiando lo Stato nazista ucraino, che compie attacchi terroristici in Russia e non ha fatto mistero dei suoi complotti per assassinare alcuni, incluso me', ha dichiarato Solovyev.

Dopo l'inchiesta sui siti sessisti, relativa in particolare al gruppo Facebook 'Mia Moglie', la commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere ha approvato all'unanimità la relazione che individua 20 proposte, tra queste anche quella di introdurre un reato che punisca il 'deepnude' cioè la diffusione di contenuti sessualmente espliciti generati con sistemi di intelligenza artificiale. La pm di Bergamo Raffaella Latorraca ha chiesto la condanna all'ergastolo per Jashandeep Badhan, il ventenne di origini indiane in carcere e reo confesso dell'omicidio di Sara Centelleghe, uccisa a 18 anni la notte del 26 ottobre 2024 a forbiciate nella sua casa di Costa Volpino.

La Corte d'assise di Messina ha invece condannato all'ergastolo Giosuè Fogliani, il 27enne che il 14 gennaio del 2025 uccise con 112 coltellate, nella loro abitazione, la madre Caterina Pappalardo. Sarà Palermo a fare da cornice a uno dei matrimoni più attesi del 2026: la cantante Dua Lipa e l'attore e modello britannico Callum Turner hanno scelto il capoluogo siciliano per il loro 'sì', previsto per settembre





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