Stasi e Sempio sotto processo, Venditti lamenta ritardo: 'Sarei stato risparmiato sofferenze'

La Procura di Brescia ha deciso di proseguire l'indagine sulla presunta corruzione nell'archiviazione di un caso di presunta corruzione nel 2017. Stasi e Sempio saranno rinviati a giudizio.

La notizia è arrivata da Brescia: la Procura di Brescia ha deciso di proseguire l'indagine sulla presunta corruzione nell'archiviazione di un caso di presunta corruzione nel 2017.

Il filone di indagine ha portato alla richiesta di processo per Stasi e Sempio, i quali sono accusati di aver avuto un ruolo nell'archiviazione del caso.

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Caso presuntamente corrotto del 2017: Stasi e Sempio al processo

La Procura di Brescia ha inviato i due imputati alla Corte d'Assise di Pavia, dove saranno sentiti come testimoni.

Dopo oltre tre ore di audizione, Venditti ha espresso le proprie perplessità sulla decisione della Procura: "Sono amareggiato perché se questa decisione (essere sentito come testimone, ndr) fosse stata assunta nel settembre del 2025 mi sarei risparmiato un sacco di sofferenze". Ha aggiunto: "Sempre creduto nell'innocenza di Stasi e su Sempio nessun complotto: emozionante la svolta con la richiesta di processo".

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Il processo: quando e dove?

I due imputati sono stati sentiti dal Gup Riganti, il quale ha espresso il proprio imbarazzo per la situazione.

Andrea Sempio ha detto di sperare di essere processato "il prima possibile," mentre il suo avvocato ha accusato la Procura di Brescia di aver diffuso fake news relative a un buono postale da 85mila euro.

La reazione dei legali e dei giornalisti

I legali dei due imputati hanno accusato la Procura di Brescia di aver diffuso fake news relative al buono postale da 85mila euro.

Il Gup Riganti ha rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, affermando di non voler "dirvi mai niente".

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La Procura di Brescia ha deciso di proseguire l'indagine sulla presunta corruzione nell'archiviazione di un caso di presunta corruzione nel 2017.

Il filone di indagine ha portato alla richiesta di processo per Stasi e Sempio, i quali sono accusati di aver avuto un ruolo nell'archiviazione del caso.

Il processo: cosa succederà dopo?

I due imputati saranno rinviati a giudizio presso la Corte d'Assise di Pavia.

Il processo sarà un momento importante per tutta la comunità, che potrà seguire le fasi del processo e sapere i risultati.