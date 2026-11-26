I Stati Generali della Ripartenza 2026 si terranno a Bologna dal 26 al 28 novembre. Un incontro tra governo, regioni e imprese per analizzare le sfide del Paese. Partecipano oltre 100 figure istituzionali.

I Stati Generali della Ripartenza 2026 rappresentano l'appuntamento annuale di riferimento per l'analisi delle politiche pubbliche e dello sviluppo nazionale. L'evento, promosso dall'Osservatorio Economico Riparte l'Italia, si svolgerà a Bologna dal 26 al 28 novembre 2026. La città emiliana sarà il centro nevralgico di tre giornate di dibattito ad alto livello, dedicate al tema "L'Italia che verrà". L'obiettivo è fornire una mappa dettagliata delle sfide economiche, geopolitiche e sociali che il Paese dovrà affrontare nel prossimo futuro.

Un incontro esclusivo nella Sala dei Cento a Bologna

La sede designata per i lavori è la Sala dei Cento di Palazzo della Residenza, situata in via Farini 22. Questa location storica ospiterà oltre 100 relatori di spicco, creando un quadro completo di opinioni e proposte. I partecipanti includono esponenti del Governo centrale, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, presidenti di Regione, sindaci e magistrati. La composizione del panel riflette la volontà di unire le voci istituzionali con quelle del mondo accademico, editoriale e imprenditoriale, garantendo un confronto trasversale su temi cruciali.

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Presenze istituzionali e politiche di alto profilo

La lista dei confermati evidenzia una partecipazione trasversale che spazia dal Governo centrale ai principali partiti politici. Tra le figure confermate figurano il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Anche Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico, conferma la sua presenza. La rappresentanza parlamentare include Stefania Craxi per Forza Italia, Galeazzo Bignami per Fratelli d'Italia e Simona Bonafè per il PD-IPD. Sono inoltre confermati Andrea De Priamo e Nazario Pagano, presidenti di commissioni importanti, insieme ad Alfonso Colucci e Alessandro Alfieri.

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Rappresentanza territoriale, magistratura e mondo industriale

Oltre alla politica nazionale, l'evento dà forte risalto alle istituzioni locali e al tessuto produttivo. La presenza territoriale è garantita da dieci sindaci, tra cui Matteo Lepore di Bologna e Gaetano Manfredi di Napoli, presidente di Anci. I presidenti di Regione Michele De Pascale (Emilia-Romagna), Roberto Occhiuto (Calabria) e Stefania Proietti (Umbria) porteranno le istanze delle rispettive aree geografiche. La magistratura sarà rappresentata da Maurizio De Lucia di Palermo, Paolo Guido di Bologna e Roberto Rossi di Bari. Sul fronte industriale intervengono i vertici di Leonardo Lorenzo Mariani, Fincantieri Biagio Mazzotta e Ferrovie dello Stato Tommaso Tanzilli, oltre a Gabriele Fava dell'Inps e Matteo Zoppas dell'Ice.

Scienza, cultura e giornalismo al centro del dibattito

La dimensione culturale e scientifica non sarà certo da meno in questa edizione. Ilpanel accoglierà la virologa Ilaria Capua, direttore emerito del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, e il trombettista Paolo Fresu, apportando visioni di rilevanza globale. A guidare i lavori e moderare i dibattiti ci saranno figure autorevoli del giornalismo italiano. Tra i moderatori figurano Luca Telese, Ivan Zazzaroni, Andrea Pancani, Salvatore Merlo, Lirio Abbate e Valerio Baroncini. Completano il quadro editoriale Olivio Romanini, Benedetta Cosmi, Gianni Trovati, Maria Leitner, Giulia Lea Giorgi e Anna Aloi.