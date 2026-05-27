Stati Uniti: apertura di una struttura di quarantena in Kenya per i cittadini esposti all'Ebola

Gli Stati Uniti stanno discutendo con il Kenya l'apertura di una struttura per mettere in quarantena i cittadini americani esposti all'epidemia di Ebola. La struttura verrebbe gestita da membri del Servizio di Salute Pubblica degli Stati Uniti e sarebbe allestita in una base dell'aeronautica militare a Laikipia, nel Kenya centrale.

Gli Stati Uniti stanno progettando una struttura di quarantena in Kenya per i cittadini esposti all' Ebola . L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato una emergenza sanitaria di interesse internazionale in risposta all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

Il Kenya sta discutendo con gli Stati Uniti l'apertura di una struttura per mettere in quarantena i cittadini americani esposti all'epidemia di Ebola. La struttura verrebbe gestita da membri del Servizio di Salute Pubblica degli Stati Uniti e sarebbe allestita in una base dell'aeronautica militare a Laikipia, nel Kenya centrale. Il governo del Kenya vuole che la struttura sia aperta a tutte le nazionalità e vuole anche un aumento degli aiuti statunitensi se il piano andrà avanti.

L'epidemia di Ebola è una malattia grave e spesso letale trasmessa attraverso il contatto diretto con i liquidi corporei infetti o con oggetti contaminati. A oggi, non sono stati confermati casi di Ebola disease negli Stati Uniti e il rischio per il pubblico generale rimane basso, secondo il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie statunitense.

In Congo, sono stati segnalati 906 casi sospetti, compresi 105 confermati, con più di 220 morti sospette e 10 morti confermate, secondo i dati più recenti del CDC. L'Uganda ha segnalato 7 casi confermati e 1 morte, con la maggior parte delle infezioni legate agli inizi. Il governo del Kenya vuole anche che la struttura sia aperta a tutti i cittadini che sono stati esposti all'epidemia di Ebola, non solo ai cittadini statunitensi





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