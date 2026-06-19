Stati Uniti apprezzano l'incontro tra governo e opposizione in Venezuela per la transizione democratica

Gli Stati Uniti hanno accolto positivamente il colloquio a Caracas tra il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez e l'ex opposizione Dinorah Figuera, primo dialogo pubblico dopo tre anni, focalizzato su democrazia, pace e rafforzamento del CNE.

Il 18 giugno gli Stati Uniti hanno espresso apprezzamento per un incontro a Caracas tra Jorge Rodriguez , presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela , e Dinorah Figuera , ex parlamentare dell'opposizione, volto a discutere di una transizione democratica nel paese sudamericano.

L'incontro, il primo riavvicinamento pubblico tra governo e opposizione dopo quasi tre anni, ha visto i due leader confrontarsi su temi come il rafforzamento del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE) e la definizione di una piattaforma per consolidare la democrazia e la pace, come riportato in un breve comunicato dell'Assemblea. Né Rodriguez, fratello della presidente ad interim Delcy Rodriguez, né Figuera, tornata in Venezuela dopo sette anni di esilio in Spagna, hanno fornito ulteriori dettagli.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tommy Pigott, ha sottolineato che l'agenda include priorità chiave: ricostruire le istituzioni democratiche, rafforzare il CNE, ristabilire garanzie per la partecipazione politica e garantire libertà civiche essenziali per un dibattito politico aperto. Questo sviluppo emerge a distanza di circa tre anni dall'accordo tra le parti per le elezioni presidenziali del 2024, e segna un possibile passo verso il dialogo in un contesto politico ancora polarizzato.

L'amministrazione statunitense monitora con attenzione qualsiasi iniziativa che possa portare a una transizione pacifica e democratica in Venezuela, considerando gli sforzi per ristabilire un quadro istituzionale credibile e inclusivo





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