Stati Uniti: attacchi a siti radar iraniani

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver effettuato venerdì degli attacchi a siti radar iraniani in quella che ha definito un'azione difensiva dopo che l'Iran ha lanciato quattro droni d'attacco verso lo Stretto di Hormuz.

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver effettuato venerdì degli attacchi a siti radar iraniani in quella che ha definito un'azione difensiva dopo che l'Iran ha lanciato quattro droni d'attacco verso lo Stretto di Hormuz.

L'esercito statunitense ha abbattuto tutti i droni iraniani, affermando che rappresentavano una minaccia immediata al traffico marittimo regionale. I siti radar di sorveglianza costiera iraniani presi di mira dagli Stati Uniti si trovavano a Goruk e sull'isola di Qeshm. La decisione di attaccare i siti radar iraniani è stata presa dopo che l'Iran ha lanciato quattro droni d'attacco verso lo Stretto di Hormuz, che è un punto strategico per il traffico marittimo.

Lo Stretto di Hormuz è un importante passaggio per il traffico marittimo internazionale e l'Iran ha già minacciato di chiudere il passaggio se non fosse stato rispettato il suo embargo petrolifero. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver effettuato gli attacchi per proteggere il traffico marittimo regionale e per prevenire possibili attacchi all'esercito statunitense. La decisione di attaccare i siti radar iraniani è stata presa dopo una serie di tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran negli ultimi mesi.

Gli Stati Uniti hanno già sanzionato alcuni funzionari iraniani e hanno aumentato la presenza militare nella regione. L'Iran ha già risposto aumentando la propria presenza militare nella regione e ha minacciato di chiudere il passaggio se non fosse stato rispettato il suo embargo petrolifero. La situazione nella regione è molto tesa e gli Stati Uniti e l'Iran sono alle prese con una serie di tensioni.

L'esercito statunitense ha dichiarato di essere pronto a rispondere a eventuali attacchi e ha aumentato la propria presenza militare nella regione. L'Iran ha già risposto aumentando la propria presenza militare nella regione e ha minacciato di chiudere il passaggio se non fosse stato rispettato il suo embargo petrolifero. La situazione nella regione è molto tesa e gli Stati Uniti e l'Iran sono alle prese con una serie di tensioni.

L'esercito statunitense ha dichiarato di essere pronto a rispondere a eventuali attacchi e ha aumentato la propria presenza militare nella regione. L'Iran ha già risposto aumentando la propria presenza militare nella regione e ha minacciato di chiudere il passaggio se non fosse stato rispettato il suo embargo petrolifero. La situazione nella regione è molto tesa e gli Stati Uniti e l'Iran sono alle prese con una serie di tensioni





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