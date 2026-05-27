Stati Uniti: attacchi militari in Iran per proteggere la sicurezza degli alleati

L'esercito statunitense ha compiuto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che, secondo i funzionari, rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz. L'operazione è stata condotta per proteggere la sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati nella regione.

L'esercito statunitense ha compiuto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che, secondo i funzionari, rappresentava una minaccia per le forze statunitensi e per il traffico marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz.

Un funzionario statunitense ha dichiarato a Reuters che l'operazione è stata condotta per proteggere la sicurezza degli Stati Uniti e dei loro alleati nella regione. Il funzionario ha anche confermato che l'esercito americano ha intercettato e abbattuto diversi droni iraniani che rappresentavano una minaccia simile. L'azione militare segue una serie di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e l'Iran, che hanno portato a una escalation del conflitto nella regione





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