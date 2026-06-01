Stati Uniti colpiscono siti militari iraniani in risposta all'abbattimento di un drone

Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi di autodifesa contro installazioni di radar e controllo di droni iraniani nelle isole di Goruk e Qeshm dopo che l'Iran ha abbattuto un drone americano in acque internazionali, in un'escalation di tensioni militari nella regione.

Il 31 maggio, gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro siti di radar e controllo di droni iraniani situati nelle isole di Goruk e Qeshm , in risposta a quelle che hanno definito azioni aggressive da parte dell'Iran.

Secondo quanto riportato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) su X, un drone MQ-1 americano è stato abbattuto dall'Iran mentre operava in acque internazionali. In reazione, aerei da combattimento statunitensi hanno neutralizzato difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni d'attacco a senso unico.

Questo episodio si inserisce in un contesto di reciproche azioni militari tra i due paesi: la settimana precedente, l'Iran aveva colpito una base aerea statunitense in risposta a un presunto attacco americano contro un'operazione di droni iraniani vicino allo Stretto di Hormuz, come riferito da un funzionario di Washington





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