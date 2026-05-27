Stati Uniti determinati a bloccare l'ingresso di Ebola, virus in rapida diffusione in Congo

Il Segretario di Stato Marco Rubio conferma la linea dura dell'amministrazione Trump per prevenire l'arrivo di casi di Ebola negli USA, mentre l'OMS dichiara l'epidemia in Congo emergenza globale. Dubbi sulla strategia di quarantena in Kenya e confronto con la gestione del 2014.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca che gli Stati Unitinon permetteranno a nessun caso di Ebola di entrare nel paese, in risposta a un'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo.

L'epidemia, causata dal raro ceppo Bundibugyo del virus, è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come la terza più grande mai registrata e un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale. Finora ha provocato circa 900 casi e 220 morti sospette. Rubio ha ribadito la posizione ferrea dell'amministrazione Trump, differenziandosi dalla gestione dell'outbreak del 2014, quando gli Stati Uniti curavano pazienti nei loro centri specializzati per malattie infettive.

Attualmente, gli USA stanno negoziando con il Kenya per aprire una struttura di quarantena per cittadini americani esposti al virus, ma il governo keniota non ha ancora approvato il piano. Esperti di salute pubblica mettono in dubbio l'efficacia di questa soluzione, sostenendo che i pazienti avrebbero bisogno di strutture già consolidate con standard di contenimento altissimi, come quelle della rete NETEC negli Stati Uniti o in Germania.

La scelta di evitare il rimpatrio immediato sembra legata alla limitata capacità dei centri americani e alla volontà di non sovraccaricare il sistema sanitario. Recentemente, un cittadino statunitense, missionario medico nella RDC, ha contratto Ebola ed è stato trasferito in Germania insieme ad altri cinque esposti, mentre una settima persona è stata portata nella Repubblica Ceca. Si apprende che l'amministrazione Trump ha inizialmente resistito al suo rientro, ritardando l'evacuazione.

Parallelamente, il governo federale ha intensificato gli aiuti alla regione, inviando un funzionario dei CDC e stanziando fondi, oltre a imporre divieti di viaggio per chi proviene dalla RDC e paesi limitrofi, con screening in tre aeroporti. Tuttavia, molti esperti ritengono che misure di questo tipo siano poco efficaci nel fermare la diffusione di un virus che richiede risposte sanitarie rapide e strutture di isolamento sicure.

La strategia americana sembra quindi bilanciare la prevenzione domestica con un sostegno logistico all'Africa, anche se le scelte operative sollevano interrogativi etici e pratici sulla qualità dell'assistenza offerta all'estero





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